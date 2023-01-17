Survivor kim elendi, gitti? 17 Ocak Survivor 2023 hangi yarışmacı elendi? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
"Survivor kim elendi, gitti?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2023'de adaya veda eden isim merak ediliyor. Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat arasından birisi SMS oyu sıralamasına göre bugün Survivor'a veda eden isim oldu. Peki, Survivor kim elendi, gitti? 17 Ocak Survivor 2023 hangi yarışmacı elendi? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
"Survivor kim elendi, gitti? 17 Ocak Survivor 2023 hangi yarışmacı elendi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2023 son bölümde kritik eleme konseyinde eleme adayları Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat arasından birisi Survivor'a veda eden isim oldu. Yarışmayı takip edenler hangi isimin adaya veda ettiğini merak ediyor. Peki, Survivor kim elendi, gitti? 17 Ocak Survivor 2023 hangi yarışmacı elendi? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
Survivor 2023 ünlüler-gönüllüler yarışması 17 Ocak 2023 Salı günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlandı. Kritik eleme konseyi öncesinde mavi ve kırmızı takımlar zorlu çamur parkurunda ödül oyunu mücadelesi verdi.
Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kadın ve erkek yarışmacıların kendi aralarında oynayarak takımlarına puan kazandırdığı ödül oyunu mücadelesi ekranlara geldi.
Dominik Cumhuriyeti'ne kurulan zorlu parkurda yarışmacıların hem fiziki hem de psikolojik olarak sınırlarının zorlandığı oyun sonunda hedeflenen sayıya en önce erişen takım ödülün sahibi oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Kritik eleme konseyinde SMS oyu sıralamasına göre Survivor'dan elenme tehlikesi yaşayacak isimler şöyle;
SEÇKİN
BERDAN
ÜMİT
KÜRŞAT
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
17 Ocak 2023 Salı günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8'de yayınlanan kritik eleme gecesinde eleme potasındaki Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat arasından birisi noter onaylı SMS oyu sıralamasında en az oyu alarak adaya veda edecek. Elenen isim belli olduğunda detaylar burada olacak.
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
SEÇKİN PİRİLER
WİLSON
ZEYNEP ALKAN
AYSU KESKİN
CANSU TUMAN
YUSUF GÜNEY
BARIŞ TELLİ
MURAT EKEN
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
AZİZ
GİZEM AVCI
ALEYNA
ASENA
OSMAN CAN
ÖZGÜR
TUNGA
SURVİVOR SMS OYU SIRALAMASI NASIL?
SMS oyu sıralaması belli olduğunda detaylar burada olacak.
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- Survivor kim elendi, gitti? 17 Ocak Survivor 2023 hangi yarışmacı elendi? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...
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