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Survivor kim elendi, gitti? 17 Ocak Survivor 2023 hangi yarışmacı elendi? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2023
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Survivor kim elendi, gitti? 17 Ocak Survivor 2023 hangi yarışmacı elendi? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...

"Survivor kim elendi, gitti?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2023'de adaya veda eden isim merak ediliyor. Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat arasından birisi SMS oyu sıralamasına göre bugün Survivor'a veda eden isim oldu. Peki, Survivor kim elendi, gitti? 17 Ocak Survivor 2023 hangi yarışmacı elendi? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...

"Survivor kim elendi, gitti? 17 Ocak Survivor 2023 hangi yarışmacı elendi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2023 son bölümde kritik eleme konseyinde eleme adayları Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat arasından birisi Survivor'a veda eden isim oldu. Yarışmayı takip edenler hangi isimin adaya veda ettiğini merak ediyor. Peki, Survivor kim elendi, gitti? 17 Ocak Survivor 2023 hangi yarışmacı elendi? Ünlüler - Gönüllüler SMS sıralaması...

Survivor 2023 ünlüler-gönüllüler yarışması 17 Ocak 2023 Salı günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlandı. Kritik eleme konseyi öncesinde mavi ve kırmızı takımlar zorlu çamur parkurunda ödül oyunu mücadelesi verdi.

Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kadın ve erkek yarışmacıların kendi aralarında oynayarak takımlarına puan kazandırdığı ödül oyunu mücadelesi ekranlara geldi.

Dominik Cumhuriyeti'ne kurulan zorlu parkurda yarışmacıların hem fiziki hem de psikolojik olarak sınırlarının zorlandığı oyun sonunda hedeflenen sayıya en önce erişen takım ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kritik eleme konseyinde SMS oyu sıralamasına göre Survivor'dan elenme tehlikesi yaşayacak isimler şöyle;

SEÇKİN

BERDAN

ÜMİT

KÜRŞAT

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

17 Ocak 2023 Salı günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8'de yayınlanan kritik eleme gecesinde eleme potasındaki Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat arasından birisi noter onaylı SMS oyu sıralamasında en az oyu alarak adaya veda edecek. Elenen isim belli olduğunda detaylar burada olacak.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

SEÇKİN PİRİLER

WİLSON

ZEYNEP ALKAN

AYSU KESKİN

CANSU TUMAN

YUSUF GÜNEY

BARIŞ TELLİ

MURAT EKEN

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

AZİZ

GİZEM AVCI

ALEYNA

ASENA

OSMAN CAN

ÖZGÜR

TUNGA

SURVİVOR SMS OYU SIRALAMASI NASIL?

SMS oyu sıralaması belli olduğunda detaylar burada olacak.

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