Özge Özacar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Bursa Bülbülü Azra şarkılarda kendi sesini mi kullandı? İşte oynadığı dizler ve hayatı

Özge Özacar kimdir sorusunun cevabı Bursa Bülbülü filminin hemen ardından araştırılmaya başlandı. 13 Ocak 2023 Cuma günü Disney Plus'ta yayınlanmaya başlayan Bursa Bülbülü filminin Azra'sı merak konusu oldu. Peki Azra karakterini canlandıran Özge Özacar kimdir, nereli, kaç yaşında? Bursa Bülbülü Özge Özacar kendi sesini mi kullandı? İşte Özge Özacar'a dair detaylar....

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

22 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Özge Özacar, Marmara Üniversitesi mezunu. Burada, İletişim Fakültesinde okuyan Özacar, Zeynep Günay Tan, Merve Taşkan, Harika Uygur gibi isimlerden eğitim alarak dizi sektöründe adından söz ettirmeye başladı. Birçok diziden hatırlanan ünlü oyuncu iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.