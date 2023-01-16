Kısmetse Olur Tuğçe geri mi dönecek? Kısmetse Olur Tuğçe ne zaman dönüyor? Son elenenler...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının elenen yarışmacısı Tuğçe hakkında sosyal medyada bir iddia ortaya çıktı. Öykü Serter'in sunumuyla Youtube üzerinden yayınlanan program yarışmacılarıyla sık sık gündem oluyor. Peki, "Kısmetse Olur Tuğçe geri mi dönecek, ne zaman?" İşte, tüm merak edilen detaylar...
"Kısmetse Olur Tuğçe geri mi dönecek?" sorusu sosyal medyada gündem olmaya başladı. 5 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen Kısmetse Olur programı, Youtube'da yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Damat ve gelin adaylarıyla da ön plana çıkan programın elenen ismi Tuğçe hakkında bir iddia ortaya atıldı. Tuğçe'nin dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. İşte, detaylar...
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ TUĞÇE KİMDİR?
Bir erkekte saygıya önem verdiğini belirten 25 yaşındaki Tuğçe Aleyna, programın tanıtımında ''Bir erkeğin beni etkilemesi için zeki ve başarılı olması gerekiyor.'' demişti. Programdaki damat adayı Bilek ile tanışma yoluna giren Tuğçe elenen isimlerden biri olmuştu.
KISMETSE OLUR TUĞÇE GERİ Mİ DÖNECEK?
Tuğçe'nin elenmesinin ardından sosyal medyada yeni bir iddia ortaya çıktı. Zeyd ve Tuğçe'nin programa geri döneceği konuşuluyor. Ancak geri döneceklerine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
KISMETSE OLUR EVİNE VEDA EDEN İSİMLER?
Tuğçe
Zeyd
Kaan
Furkan ( diskalifiye oldu)
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Kısmetse Olur haftanın 6 günü YouTube'da yayınlanıyor. Kısmetse olur Pazar günleri hariç her gün izleyicilerle buluşuyor. Kısmetse Olur yeni bölümleri her gün saat 18.30'da yayınlanıyor.
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