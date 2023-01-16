Kısmetse Olur Tuğçe geri mi dönecek? Kısmetse Olur Tuğçe ne zaman dönüyor? Son elenenler...

"Kısmetse Olur Tuğçe geri mi dönecek?" sorusu sosyal medyada gündem olmaya başladı. 5 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen Kısmetse Olur programı, Youtube'da yayınlanan bölümleriyle izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Damat ve gelin adaylarıyla da ön plana çıkan programın elenen ismi Tuğçe hakkında bir iddia ortaya atıldı. Tuğçe'nin dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. İşte, detaylar...

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ TUĞÇE KİMDİR?

Bir erkekte saygıya önem verdiğini belirten 25 yaşındaki Tuğçe Aleyna, programın tanıtımında ''Bir erkeğin beni etkilemesi için zeki ve başarılı olması gerekiyor.'' demişti. Programdaki damat adayı Bilek ile tanışma yoluna giren Tuğçe elenen isimlerden biri olmuştu.