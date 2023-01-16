Survivor 2023 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
"Survivor 2023 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2023'de heyecan seviyesi yükselmeye başladı. Yarışmayı takip edenler 2. dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığını merak ediyor. Peki, Survivor 2023 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
"Survivor 2023 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Birbirinden başarılı ismin yer aldığı yeni sezon Survivor'da eleme önceside son dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Peki, Survivor 2023 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
SURVİVOR İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Ünlüler ve Gönüllüler, pazartesi akşamı ikinci dokunulmazlık oyunu parkuruna çıktı. Dokunulmazlığın yanı sıra kazanana ayrıca ödül olarak yumurta da veriliyor. Zorlu oyunda kadınlar ilk olarak oyun alanına çıktı ve ardından erkekler mücadelesi gerçekleşti.
Zaman zaman tansiyonun yükseldiği dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımından Barış Telli büyük bir kaza atlattı. Bir engelden geçerken başı üzerine düştüğü görülen Telli'nin sağlığı açısından ise ciddi bir durum bulunmuyor. Barış Telli oyun sonunda, zaman kaybetmemek adına farklı bir hamle düşündüğünü ancak dengesini sağlayamadığından yüzünü yere sürttüğünü ifade etti.
İlk oyunu kaybeden ve bir ismi eleme potasına gönderen Ünlüler takımı, ikinci dokunulmazlıkta da geride kaldı. Gönüllüler peş peşe sayılarla zafere ilerledi ve kadınlar mücadelesini kazandı. Erkekler yarışında da Ünlüler ve Erkekler arasında önemli bir fark oldu. Berdan Mardini'ye karşı Chaby'nin son sayısı ile ikinci dokunulmazlık da Gönüllüler takımının oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI
Survivor 2023'ün ilk eleme adayı, kaybeden Ünlüler takımından çıktı. İlk gitme adayı ise Seçkin Piriler oldu. Pazartesi akşamı ikinci kez Ünlüler takımının ada konseyi oldu ve en çok ismi çıkan Berdan Mardini ikinci olarak eleme potasına girdi.
Cansu ünlüler takımında kadınlarda performans birincisi oldu, erkeklerde de Barış seçildi. Performans birincileri de potaya birer isim dahil etti. Cansu, Ümit Erdim'i üçüncü aday olarak söylerken Barış Telli ise dördüncü eleme adayı seçti ve Kürşat'ın ismini verdi.
Belirlenen 4 eleme adayından birisi, salı akşamı gerçekleştirilecek eleme konseyinde Survivor 2023 hayallerine ilk haftadan veda etmiş olacak.
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- Survivor 2023 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
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