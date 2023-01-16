"Survivor 2023 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüllüler, sezona hızlı bir başlangıç yaptı. Birbirinden başarılı ismin yer aldığı yeni sezon Survivor'da eleme önceside son dokunulmazlık mücadelesi gerçekleşti. Peki, Survivor 2023 2. dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 16 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?