Merve Boluğur ile Selen Görgüzel birbirine girdi! Şoke eden sözler

Boluğur, "Ablacığım benim gibi güzel değilsin, sesin asıl senin yok. Onun bunun karısı olarak gündemdesin. Ben tırnaklarımla kariyer yaptım bir de dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun" paylaşımı yaparak adeta açtı ağzını yumdu gözünü.

SELEN GÖRGÜZEL: ADAM MI?

Görgüzel, kendisine acımayan Merve Boluğur'a Mevlana'nın "Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye?" sözüyle gönderme yaptı.