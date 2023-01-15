Merve Boluğur ile Selen Görgüzel birbirine girdi! Şoke eden sözler
Merve Boluğur, katıldığı bir programda “Merve’nin annesi olsam pataklarım” diyen Selen Görgüzel’i sosyal medyadan yaylım ateşine tuttu. Merve Boluğur, "Ben tırnaklarımla kariyer yaptım bir de dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun" paylaşımı yaparak adeta açtı ağzını yumdu gözünü.
Hamdi Alkan ile boşanmasıyla gündeme gelen Selen Görgüzel, geçtiğimiz gün konuk olduğu bir programda Merve Boluğur'u hedef aldı.
Boluğur'un oyunculuk teklifi alamadığı için müzik sektörüne yöneldiğini ve sesinin güzel olmadığını söyleyen Görgüzel, "Okuyamadığı halde sürekli şarkı paylaşıyor. Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım" yorumunda bulundu.
MERVE BOLUĞUR ÇOK SİNİRLENDİ
Selen Görgüzel'in bu sözleri sonrası Merve Boluğur sosyal medyadan adeta öfke kustu.
Boluğur, "Ablacığım benim gibi güzel değilsin, sesin asıl senin yok. Onun bunun karısı olarak gündemdesin. Ben tırnaklarımla kariyer yaptım bir de dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun" paylaşımı yaparak adeta açtı ağzını yumdu gözünü.
SELEN GÖRGÜZEL: ADAM MI?
Görgüzel, kendisine acımayan Merve Boluğur'a Mevlana'nın "Her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım adam mı diye?" sözüyle gönderme yaptı.
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