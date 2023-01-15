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Aysu Kesin kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Aysu Keskin nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023
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Aysu Kesin kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Aysu Keskin nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...

Aysu Kesin kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2023 bu akşam TV8 ekranlarında başlayacak. Kadroda yer alan isimler merak ediliyor. Peki, Aysu Kesin kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Aysu Keskin nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...

Aysu Kesin kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Aysu Keskin nereli, evli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aysu Keskin, heyecanla beklenen Survivor programının 2023 sezonunda yer alacak. Basketbol oyuncusu Keskin birçok kulüpte yer aldı. Peki, Aysu Kesin kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Aysu Keskin nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...

SURVİVOR AYSU KESKİN KİMDİR?

1990 İstanbul doğumlu Saadet Aysu Keskin 32 yaşındadır.

Kariyerine 2013'te TED Ankara Kolejliler'de başladı.

Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında forma giyen Keskin bugüne kadar; TED Ankara Kolejliler, Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa BüyükŞehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü'nde oynadı.

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