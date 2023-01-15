Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında? Survivor Cansu Tuman nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...
MAGAZİN ahaber.com.tr
Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2023 sezonunda yarışacak isimler belli oldu. Güçlü kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken yarışmada Cansu Tuman'da yer alacak. Peki, Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında? Survivor Cansu Tuman nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...
Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında? Survivor Cansu Tuman nereli, evli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2023 sezonunda yarışacağı kesinleşen isimlerden biri de Cansu Tuman oldu. Peki, Cansu Tuman kimdir, kaç yaşında? Survivor Cansu Tuman nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...
CANSU TUMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Cansu Tuman, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
Moleküler Biyoloji eğitimi alan Cansu Tuman, ayrıca Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi almıştır.
Tuman, 2015'ten beri çeşitli projelerde oyunculuk yapmaktadır. Arka Sokaklar, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Öğretmen, Alparslan Büyük Selçuklu, Teşkilat gibi çeşitli Film ve dizilerde rol aldı.
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