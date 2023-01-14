Burhan Çaçan'ın ölümünde kahreden gerçek! Nuri Alço açıkladı: "Doktor bey 'Salı değil yarın yapalım' dedi"

DOKTORU ANJİYO İSTEMİŞTİ

Cenazeye katılan ünlü oyuncu Nuri Alço, "Burhan çok sevdiğim bir arkadaşım, çok gençti. Biraz ihmalkardı, aynı doktora gidiyorduk. Doktor Burhan'a muayanede 'Durumunu hiç iyi görmüyorum, anjiyo yapalım' dedi. Burhan da 'Salı yapalım' dedi. Doktor bey 'Salı değil yarın yapalım' dedi. Akşamında da evde gidiyor" dedi.