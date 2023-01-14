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Burhan Çaçan'ın ölümünde kahreden gerçek! Nuri Alço açıkladı: "Doktor bey 'Salı değil yarın yapalım' dedi"

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.01.2023
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Burhan Çaçan’ın ölümünde kahreden gerçek! Nuri Alço açıkladı: Doktor bey ’Salı değil yarın yapalım’ dedi

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Burhan Çaçan ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Sabah yürüyüşünün ardından geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçının vefatıyla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı. Nuri Alço, Çaçan'ın acil anjiyo olması gerektiğini ancak sanatçının ertelediğini söyledi. Çaçan'ın naaşı Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

Usta Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, sabah yürüyüşünden sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Sanat camiası büyük üzüntü yaşadı.

62 yaşındaki müzisyen için dün Fatih Camii'ndeki cuma namazından sonra cenaze töreni düzenlendi. Çaçan'ın naaşı Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.

DOKTORU ANJİYO İSTEMİŞTİ

Cenazeye katılan ünlü oyuncu Nuri Alço, "Burhan çok sevdiğim bir arkadaşım, çok gençti. Biraz ihmalkardı, aynı doktora gidiyorduk. Doktor Burhan'a muayanede 'Durumunu hiç iyi görmüyorum, anjiyo yapalım' dedi. Burhan da 'Salı yapalım' dedi. Doktor bey 'Salı değil yarın yapalım' dedi. Akşamında da evde gidiyor" dedi.

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