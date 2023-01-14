Yalı Çapkını Defne kimdir? Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını Defne kimdir? sorusu araştırılmaya başladı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'na dahil olan yeni karakterin kim olduğu merak ediliyor. Peki, "Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?" İşte, detaylar...

YALI ÇAPKINI DEFNE KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisine yeni katılan Defne karakterini Mine Tugay canlandırıyor. Dizide Defne karakteri, bir derginin editörlüğünü yapmaktadır. Defne karakteri Orhan'ın da eski sevgilisidir. Defne, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) okul arkadaşıdır.