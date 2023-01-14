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Yalı Çapkını Defne kimdir? Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2023
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Yalı Çapkını Defne kimdir? Yalı Çapkını’nın Defne’si Mine Tugay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını, Cuma günlerine damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi dün 17.bölümüyle ekranlara geldi. Diziye sonradan dağıl olan Defne karakterinini kim olduğu araştırılıyor. İşte, Yalı Çapkını Defne karakteri hakkında merak edilenler...

Yalı Çapkını Defne kimdir? sorusu araştırılmaya başladı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'na dahil olan yeni karakterin kim olduğu merak ediliyor. Peki, "Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?" İşte, detaylar...

YALI ÇAPKINI DEFNE KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisine yeni katılan Defne karakterini Mine Tugay canlandırıyor. Dizide Defne karakteri, bir derginin editörlüğünü yapmaktadır. Defne karakteri Orhan'ın da eski sevgilisidir. Defne, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) okul arkadaşıdır.

MİNE TUGAY KİMDİR?

28 Temmuz 1978 doğumlu olan Mine Tugay, Konyalıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ile ekranlarda yer aldı. Bu okuldan uzaklaştırma alan Mine Tugay, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Gülbeyaz dizisinde rol alan Mine Tugay peş peşe birçok yapımda rol alarak tanınır bir oyuncu haline geldi.

Tugay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk alanında yüksek lisans yaparak eğitimine devam ederken, aynı zamanda "Aşk Her Yaşta" ve "Aliye" dizilerinde rol almıştır. 2006 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında Yoldaki Kedi filmindeki performansıyla Sinepark Kısa Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

MİNE TUGAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gülbeyaz,

Adı Aşk Olsun,

Aliye,

Aşk Her Yaşta,

Gülpare,

Benden Baba Olmaz,

Sınıf,

Kapalı Çarşı,

Yalan Dünya,

Öyle Bir Geçer Zaman Ki,

Medcezir,

Kalp Hırsızı,

Çilek Kokusu,

Paramparça,

Zalim İstanbul,

Gülümse Kaderine,

Yalı Çapkını

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