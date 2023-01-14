Yalı Çapkını Defne kimdir? Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını, Cuma günlerine damga vurmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi dün 17.bölümüyle ekranlara geldi. Diziye sonradan dağıl olan Defne karakterinini kim olduğu araştırılıyor. İşte, Yalı Çapkını Defne karakteri hakkında merak edilenler...
Yalı Çapkını Defne kimdir? sorusu araştırılmaya başladı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Cuma akşamlarının reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını'na dahil olan yeni karakterin kim olduğu merak ediliyor. Peki, "Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?" İşte, detaylar...
YALI ÇAPKINI DEFNE KİMDİR?
Yalı Çapkını dizisine yeni katılan Defne karakterini Mine Tugay canlandırıyor. Dizide Defne karakteri, bir derginin editörlüğünü yapmaktadır. Defne karakteri Orhan'ın da eski sevgilisidir. Defne, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) okul arkadaşıdır.
MİNE TUGAY KİMDİR?
28 Temmuz 1978 doğumlu olan Mine Tugay, Konyalıdır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Tugay, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ile ekranlarda yer aldı. Bu okuldan uzaklaştırma alan Mine Tugay, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Gülbeyaz dizisinde rol alan Mine Tugay peş peşe birçok yapımda rol alarak tanınır bir oyuncu haline geldi.
Tugay, Bahçeşehir Üniversitesi'nde İleri Oyunculuk alanında yüksek lisans yaparak eğitimine devam ederken, aynı zamanda "Aşk Her Yaşta" ve "Aliye" dizilerinde rol almıştır. 2006 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında Yoldaki Kedi filmindeki performansıyla Sinepark Kısa Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
MİNE TUGAY HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Gülbeyaz,
Adı Aşk Olsun,
Aliye,
Aşk Her Yaşta,
Gülpare,
Benden Baba Olmaz,
Sınıf,
Kapalı Çarşı,
Yalan Dünya,
Öyle Bir Geçer Zaman Ki,
Medcezir,
Kalp Hırsızı,
Çilek Kokusu,
Paramparça,
Zalim İstanbul,
Gülümse Kaderine,
Yalı Çapkını
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını Defne kimdir? Yalı Çapkını'nın Defne'si Mine Tugay kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
- 2023 LGS ne zaman? LGS sınav ve başvuru tarihi belli oldu mu? LGS başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- İŞKUR çarşı ve mahalle BEKÇİ ALIM İLANI! En az ilkokul mezunları başvuruyor! 2023 bekçi alımı ne zaman, şartlar neler?
- 13 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? Dün reytinglerde kim birinci oldu? Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti...
- Mersin TOKİ kura çekimi CANLI İZLE! 2+1,3+1 TOKİ Mersin KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI! 2.122 Konut hak sahipleri listesi!
- AUZEF SINAV TAKVİMİ: İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? Telafi sınavları hangi tarihte yapılacak?
- Ateş Kuşları 2. Bölüm FRAGMANI İZLE | ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1. Bölüm özeti...
- TOKİ KURA TAKVİMİ 2023 | TOKİ 6. Etap kura tarihleri ne zaman? Sakarya, Mersin, Bilecik, Kocaeli, Antalya... İl il kura çekiliş tarihleri
- ATEŞ KUŞLARI İZLE | Ateş Kuşları 1. Bölüm full HD kesintisiz izle! ATV CANLI YAYIN...
- EMEKLİYE ALTIN değerinde TARİHLER | Son rakamı 9-7-5-3-1-8-6-4-2-0 olanlar... SSK, BAĞ-KUR... Yüzde 30 zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
- GS-HATAYSPOR MAÇ SONUCU | 13 Ocak Galatasaray-Hatayspor maçı kaç kaç bitti?
- Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim? 13 Ocak ATV yayın akışı