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Ateş Kuşları 2. Bölüm FRAGMANI İZLE | ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1. Bölüm özeti...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Ateş Kuşları 2. Bölüm FRAGMANI İZLE | ATV Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 1. Bölüm özeti...

ATV'nin duygu yüklü yeni dizisi Ateş Kuşları ilk bölümüyle diziseverleri kendine bağlamayı başardı. Kendine has hikayesiyle hem duygulandırıp hem de içimizi ısıtmayı başaran Ateş Kuşları yeni bölümünde neler olacak? ATV 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köksüzler ve Gülayşe'yi neler bakliyor? İşte detaylar...

ATV'nin duygu yüklü yeni dizisi Ateş Kuşları ilk bölümüyle diziseverleri kendine bağlamayı başardı. Kendine has hikayesiyle hem duygulandırıp hem de içimizi ısıtmayı başaran Ateş Kuşları yeni bölümünde neler olacak? ATV 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Köksüzler ve Gülayşe'yi neler bakliyor? İşte detaylar...

ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan Ateş Kuşları dizisinin 2. bölüm fragmanı ATV'nin resmi youtube sayfasında paylaşıldı.

ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN!

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

'Ateş Kuşları'nın ilk bölümünde, 23 yıl önce gizemli bir kişi tarafından çöpe bırakılan bebeği, birbirlerine kan bağıyla değil can bağıyla bağlı olan, yaşları 6 ila 13 arasında değişen beş sokak çocuğu; Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit ve Kara buldu.

Köksüzler'in ablası Mercan'ın isteği üzerine bebeği sahiplendiler.

Mercan'ın "İsmi ne olsun? Gülayşe olsun mu? Annem Ayşe'ydi ya, hiç gülmedi ya… Bu Gülayşe olsun; gülsün" diyerek sahiplendikleri bebeğin isminin Gülayşe olmasına karar verdiler.

Beş sokak çocuğunu dilendiren Çatal da, Köksüzler'in yanındaki bebeği görünce arbede çıkarıp, bebeği onlardan almak istedi.

Öte yandan aynı gece Köksüzler'in ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bir günaha gebeydi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 1. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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