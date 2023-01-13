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Yalı Çapkını'nda flaş iddia! Yasak aşkına geri dönüyor! Ferit Korhan çıldırdı, kaos istiyor!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023
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Yalı Çapkını’nda flaş iddia! Yasak aşkına geri dönüyor! Ferit Korhan çıldırdı, kaos istiyor!

Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Ferit; Serter’in Pelin’in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır. Dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. İşte, 17. bölümde yaşanacak gelişmeler...

Yalı Çapkını'nda flaş iddia! Yasak aşkına geri dönüyor. Ferit Korhan çıldırdı, kaos istiyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır. İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...

Yalı Çapkını bu akşam 17. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde yine yer yerinden oynayacak.

Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde; Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider.

Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır....

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar.

Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

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