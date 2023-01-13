Kısmetse Olur Yaren kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Yaren'e ne oldu? İşte, son hali...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, yayınlandığı ilk günden itibaren dikkat çekmeyi başardı. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen program, YouTube üzerinden yayınlanıyor. Programda yer alan gelin ve damat adayları da merak konusu oluyor. Bu isimlerden en dikkat çekeni ise Yaren oldu. Kısmetse Olur Yaren, yaptırdığı estetiğin bozulmasıyla gündeme geldi. İşte, gelin adayı Yaren hakkında merak edilenler...
"Kısmetse Olur Yaren kimdir?" sorusu son günlerde oldukça merak ediliyor. 5 yıl aradan sonra ekranlara dönen program, Kısmetse Olur Aşkın Gücü ismiyle karşımıza çıktı. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanmaya başladı. Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan programda açıklamalarıyla dikkat çeken Yaren, bu sefer estetik haberleriyle gündeme geldi. Peki, "Kısmetse Olur Yaren'e ne oldu? "
KISMETSE OLUR YAREN'E NE OLDU?
Kısmetse Olur'un gelin adayı Yaren, geçirdiği estetik operasyonlar ve sosyal medya paylaşımlarına uyguladığı photoshop ile alay konusu oluyordu. Yaren bu kez, protez kalçasının düşmesiyle gündem oldu. İşte, Kısmetse Olur Yaren'in son hali...
KISMETSE OLUR YAREN KİMDİR?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacısı Yaren Dağ, 24 yaşında. Programda kendini tanıtan Yaren, hemşire olduğunu belirtti.
Programın iddialı isimlerinden biri olan Kısmetse Olur Yaren "Küçük yaşlardan beri çalıştığım için artık çalışmak istemiyorum. Ya patron eşi ya da patron olmak istiyorum" sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Yaren'in programdaki eş adayı ise Erhan'dır.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur'un yeni bölümleri, haftanın 6 günü saat 18.30'da YouTube üzerinden yayınlanıyor.
KISMETSE OLUR KADIN YARIŞMACILARI
Yeliz, Yaren, Aybüke, Şeydanur, Cansel, Ayeşnur, Simge, Elif ve Eslem.
KISMETSE OLUR ERKEK YARIŞMACILARI
Tolga, Erhan, Bilek, Çağrı, Serdar, Sedat, Furkan, Erol ve Oğulcan.
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