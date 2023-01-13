Kısmetse Olur Yaren kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Yaren’e ne oldu? İşte, son hali...

"Kısmetse Olur Yaren kimdir?" sorusu son günlerde oldukça merak ediliyor. 5 yıl aradan sonra ekranlara dönen program, Kısmetse Olur Aşkın Gücü ismiyle karşımıza çıktı. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanmaya başladı. Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan programda açıklamalarıyla dikkat çeken Yaren, bu sefer estetik haberleriyle gündeme geldi. Peki, "Kısmetse Olur Yaren'e ne oldu? "