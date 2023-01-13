13 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri ATEŞ KUŞLARI ATV İZLE | Ateş Kuşları 1. Bölüm full HD kesintisiz CANLI izle! ATV CANLI YAYIN...

ATEŞ KUŞLARI ATV İZLE | Ateş Kuşları 1. Bölüm full HD kesintisiz CANLI izle! ATV CANLI YAYIN...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
ABONE OL
ATEŞ KUŞLARI ATV İZLE | Ateş Kuşları 1. Bölüm full HD kesintisiz CANLI izle! ATV CANLI YAYIN...

ATV ekranlarının heyecanla beklenen Ateş Kuşları dizisi bu akşam saat 20.00'de izleyicisi ile buluşuyor. Kendisine has konusuyla ilgi çeken Ateş Kuşları dizisinin 1. bölümü büyük merak uyandırdı. Arama motorlarında diziye dair canlı yayın linki araştırılıyor. İşte Ateş Kuşları 1. Bölüm full HD kesintisiz canlı izleme linki...

Ateş Kuşları canlı izle şeklinde aramalar hız kazandı. Bugün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan Ateş Kuşları dizisi kendine has konusuyla büyük ilgi çekti. Diziyi merakla bekleyen izleyiciler "Ateş Kuşları 1. bölüm izle", "Ateş Kuşları canlı izle" şeklinde aratılmalar yapıyorlar. Ateş Kuşları dizisini anlık canlı takip etmek isteyenler detayları haberimizde....

ATEŞ KUŞLARI 1. BÖLÜM İZLE

ATV CANLI YAYIN

ATEŞ KUŞLARI NE ZAMAN?

Her cuma günü Ateş Kuşları saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır.

Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…

Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.

Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba…

Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır.

Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır.

Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır. Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır…

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA