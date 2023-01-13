Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta başlıyor?
"Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yeni tanıtım fragmanında ilgiyi üzerinde toplamayı başaran Yalı Çapkını dizisi 17. yeni bölüm 2. fragmanı şimdiden büyük ilgi gördü. Peki, Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta başlıyor?
"Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta başlıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Renkli karakterleri ile birbirinden farklı hikayeye yer veren Yalı Çapkını 17. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki, Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta başlıyor?
YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE NELER OLUYOR?
Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar.
Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.
YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?
Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam ekranlara gelecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta başlıyor?
- Arka Sokaklar bugün var mı? 13 Ocak Arka Sokaklar 639. yeni bölüm neden yok, ne zaman başlayacak?
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 13 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar? Zam ya da indirim var mı?
- EYT ile emeklilik tablosu yenilendi! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2008 prim gün yıl! Koşullar ardı ardına değişti! 3.600 ve 5.400 gün ile...
- 15 tatil ne zaman başlıyor? 2023 Sömestr tatili hangi tarihte? Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2023 TAKVİMİ!
- Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Celp ve sevk tarihleri belli oldu
- TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ arsa kura çekimi tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- DSİ 1273 personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2023 Devlet Su İşleri işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2023 ikinci personel alımı olacak mı?
- Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...
- Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? Staj sigortası başlangıç kabul edilecek mi, yeni açıklama geldi mi?
- Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu hangi tarihte açılacak?