"Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta başlıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Renkli karakterleri ile birbirinden farklı hikayeye yer veren Yalı Çapkını 17. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki, Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta başlıyor?