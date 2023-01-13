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Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta başlıyor?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2023
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Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta başlıyor?

"Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her yeni tanıtım fragmanında ilgiyi üzerinde toplamayı başaran Yalı Çapkını dizisi 17. yeni bölüm 2. fragmanı şimdiden büyük ilgi gördü. Peki, Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta başlıyor?

"Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta başlıyor?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Renkli karakterleri ile birbirinden farklı hikayeye yer veren Yalı Çapkını 17. yeni bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki, Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta başlıyor?

YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE NELER OLUYOR?

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar.

Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

YALI ÇAPKINI BU HAFTA VAR MI, YOK MU?

Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam ekranlara gelecek.

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