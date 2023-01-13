İhanete uğrayan Burak Sergen’den eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı
Covid-19’a yakalanıp uzun süre yoğun bakımda kalan Burak Sergen, eşi Nihan Ünsal’ın ihanetiyle sarsılmıştı. Sergen, önceki gün İstanbul’a ayak bastığını öğrendiği Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
2021 yılında kendisinden 25 yaş küçük Nihan Ünsal'la evlenen Burak Sergen, o dönem koronavirüse yakalanmıştı. Aylarca hastanede yatan Sergen, eşi Ünsal'ın kendini aldattığını öğrenmişti. Ünlü oyuncu, eşine zina sebebiyle boşanma davası açmıştı.
İhaneti yalanlayan Ünsal ise bu olayların hemen ardından yeni bir aşka yelken açan Sergen'e, zina sebebiyle karşı boşanma davası açmıştı. İkili arasındaki sular durulmadı...
Burak Sergen, geçtiğimiz gün Nihan Ünsal'ın İstanbul'a geldiğini öğrenir öğrenmez boşanma aşamasında olduğu eşine uzaklaştırma kararı aldırttı.
"SEVGİLİSİYLE GÖRMEMİ İSTEMEDİ"
Önceki akşam karakolda yaklaşık 2 saat ifade veren Ünsal, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ünsal "Biz henüz boşanmadık. Ben İstanbul'a geldiğim için, sevgilisi ile birlikte bizim evliyken ikamet ettiğimiz evde kaldıkları için muhtemelen eve gidip bunu göreceğimi düşündü. O yüzden de yalan ifadeler ile bir uzaklaştırma çıkartmış" dedi.
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