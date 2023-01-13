İhanete uğrayan Burak Sergen’den eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı

"SEVGİLİSİYLE GÖRMEMİ İSTEMEDİ"

Önceki akşam karakolda yaklaşık 2 saat ifade veren Ünsal, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ünsal "Biz henüz boşanmadık. Ben İstanbul'a geldiğim için, sevgilisi ile birlikte bizim evliyken ikamet ettiğimiz evde kaldıkları için muhtemelen eve gidip bunu göreceğimi düşündü. O yüzden de yalan ifadeler ile bir uzaklaştırma çıkartmış" dedi.