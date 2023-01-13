Yalı Çapkını 18. bölüm fragman izle! Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı araştırılmaya başlandı. 13 Ocak Cuma günü 17. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümde neler olacak?
Yalı Çapkını 17. bölümü 13 Ocak Cuma günü ekranlara geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyor. Fenomen dizinin 18. bölümü ile ilgili detaylar şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Yeni bölümde neler olacak? İşte detayları...
YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yalı Çapkını dizisinin 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detayları haberimizden okuyabilirsiniz.
17. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister.
Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar. Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider.
Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.
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