YALI ÇAPKINI İZLE | Yalı Çapkını 17. bölüm Star TV FULL HD İZLE!
Yalı Çapkını 17. bölümü için heyecanlı bekleyiş son buldu. 13 Ocak Cuma akşamı seyiricisiyle buluşan dizinin 17. bölümü yayınlandı. Diziseverler dizinin 17. bölümü ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyor. İşte Yalı Çapkını 17. bölümüne dair detaylar...
Yalı Çapkını 17. bölümü izle şeklinde aratılmalar yeni bölümün son bulmasına yakın araştırılmaya başlandı. Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen dizinin 17. bölümünde yer yerinden oynadı. Peki Yalı Çapkını yeni bölümünde neler oldu? Yalı Çapkını 17. bölüm nereden, nasıl izlenir? Yalı Çapkınına dair merak edilenler haberimizde...
YALI ÇAPKINI CANLI İZLE
Yalı Çapkını 17. bölümünü Star TV adresinden izleyebilirsiniz. https://www.startv.com.tr/canli-yayin linkinden Yalı Çapkını 17. bölümüne ulaşabilirsiniz.
Yalı Çapkını bu akşam 17. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisinde yine yer yerinden oynayacak.
Yalı Çapkını'nın yeni bölümünde; Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider.
Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır....
17. Bölümün Konusu;
Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister.
Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar. Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider.
Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.
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