Eşi Melis Sandal’dan Mustafa Sandal’a 85 bin dolarlık özel hediye

DUYGUSAL KUTLAMA

Koleksiyonuna bir saat daha ekleyen Mustafa Sandal, değeri 1 milyon 600 bin TL'lik jest karşısında mest oldu.

Bu arada sosyetik güzel, eşiyle paylaştığı romantik karelere düştüğü "Doğduğun güne şükürler olsun canım kocam. Sen çok özel bir adamsın. İyi ki sensin yol arkadaşım. İyi ki doğdun" notuyla da Musti'nin yaş gününü kutladı.