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Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılacak mı? Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılacak mı? Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını’ndan ayrılıyor mu?

"Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Dizide, "Ferit Korhan" karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılacak mı? Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu?

"Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılacak mı? Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nda Mert Ramazan Demir'in diziden ayrılacağı iddia edildi. Peki, Yalı Çapkını Ferit diziden ayrılacak mı? Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılıyor mu?

Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Yalı Çapkını ile büyük bir çıkış yakalayan Mert Ramazan Demir'in Ferit karakterinin davranışlarından rahatsız olduğu ve bu konuda senaristlerle gerginlik yaşadığı iddia edildi.

İddia göre Mert Ramazan Demir, canlandırdığı Ferit Korhan karakterinin 4 kadınla birden aşk yaşamasına sinirlendi.

Karakterin gidişatını beğenmeyen ünlü oyuncunun senaristlerle arası bozulunca Yalı Çapkını'ndaki rolü sallantıya girdi.

YALI ÇAPKINI FERİT DİZİDEN AYRILACAK MI?

Sevilen dizide Mert Ramazan Demir'in diziden ayrılacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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