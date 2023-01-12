‘Halime Hatun’ karakteriyle ünü sınırları aşan Esra Bilgiç sessiz sedasız milyoner oldu
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı ‘Halime Hatun’ karakteriyle Pakistan’da yıldız olan Esra Bilgiç, sessiz sedasız milyoner oldu! Son olarak bir telekomünikasyon şirketiyle 2 milyon dolarlık anlaşma yapan ünlü oyuncunun, Pakistan’dan elde ettiği reklam geliri 12 milyon dolara ulaştı.
Canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Esra Bilgiç, Pakistan'ı darphaneye çevirdi. Güzel oyuncu, 2020 yılından beri sayısız reklam anlaşması yaptı.
Pakistan'daki içecek, kozmetik, mücevher ve giyim markalarıyla el sıkışıp ülkedeki birçok özel davete de katılan Esra Bilgiç, adeta para bastı.
PARA BASIYOR!
Güzel oyuncunun, 2,5 yılda Pakistan'dan kazandığı rakamın ise 10 milyon dolar olduğu söyleniyor.
Esra Bilgiç, şimdi de ülkenin en büyük telekomünikasyon firmalarından birinden reklam teklifi aldı. Ünlü oyuncu, firmadan 2 milyon dolar yani yaklaşık 37,5 milyon TL alacak. Böylece Bilgiç'in Pakistan'da 2020'den beri kazandığı para 225 milyon TL'yi bulacak!
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