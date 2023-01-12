‘Halime Hatun’ karakteriyle ünü sınırları aşan Esra Bilgiç sessiz sedasız milyoner oldu

PARA BASIYOR!

Güzel oyuncunun, 2,5 yılda Pakistan'dan kazandığı rakamın ise 10 milyon dolar olduğu söyleniyor.

Esra Bilgiç, şimdi de ülkenin en büyük telekomünikasyon firmalarından birinden reklam teklifi aldı. Ünlü oyuncu, firmadan 2 milyon dolar yani yaklaşık 37,5 milyon TL alacak. Böylece Bilgiç'in Pakistan'da 2020'den beri kazandığı para 225 milyon TL'yi bulacak!