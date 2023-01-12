12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri ‘Halime Hatun’ karakteriyle ünü sınırları aşan Esra Bilgiç sessiz sedasız milyoner oldu

‘Halime Hatun’ karakteriyle ünü sınırları aşan Esra Bilgiç sessiz sedasız milyoner oldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.01.2023
ABONE OL
‘Halime Hatun’ karakteriyle ünü sınırları aşan Esra Bilgiç sessiz sedasız milyoner oldu

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı ‘Halime Hatun’ karakteriyle Pakistan’da yıldız olan Esra Bilgiç, sessiz sedasız milyoner oldu! Son olarak bir telekomünikasyon şirketiyle 2 milyon dolarlık anlaşma yapan ünlü oyuncunun, Pakistan’dan elde ettiği reklam geliri 12 milyon dolara ulaştı.

Canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Esra Bilgiç, Pakistan'ı darphaneye çevirdi. Güzel oyuncu, 2020 yılından beri sayısız reklam anlaşması yaptı.

Pakistan'daki içecek, kozmetik, mücevher ve giyim markalarıyla el sıkışıp ülkedeki birçok özel davete de katılan Esra Bilgiç, adeta para bastı.

PARA BASIYOR!

Güzel oyuncunun, 2,5 yılda Pakistan'dan kazandığı rakamın ise 10 milyon dolar olduğu söyleniyor.

Esra Bilgiç, şimdi de ülkenin en büyük telekomünikasyon firmalarından birinden reklam teklifi aldı. Ünlü oyuncu, firmadan 2 milyon dolar yani yaklaşık 37,5 milyon TL alacak. Böylece Bilgiç'in Pakistan'da 2020'den beri kazandığı para 225 milyon TL'yi bulacak!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA