KURULUŞ OSMAN ATV CANLI İZLE | Kuruluş Osman 112. bölüm FULL HD izle! 11 OCAK Çarşamba ATV Canlı Yayın
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 112. bölümüyle 11 Ocak Çarşamba günü izleyicisiyle buluşuyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu edinen dizide Osman Bey'in devlet kurma yolculuğu anlatılıyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisini anlık ve canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
Kuruluş Osman canlı izle aratılmaları hız kazandı. 112. bölümüyle ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük beğeni topladı. Dizinin sevenleri "Kuruluş Osman dizisi canlı izle", "ATV canlı yayın" şeklinde sorgulamalar yaparak diziyi anlık ve canlı takip etmek istiyorlar. İşte Kuruluş Osman 112. bölüm canlı takip...
KURULUŞ OSMAN 112. BÖLÜM CANLI İZLE!
112. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Bala Hatun ve Şeyh Edebali'yi kurtarmak için Marmaracık Hisarı'na gelen Osman Bey'i, Hisar'a gelen Sultan Alaeddin teslim almıştır. İsmihan Sultan'ın idam hükmünü verdiği Bala Hatun ve Şeyh Edebalı'nın akıbeti ne olacaktır? Öte yandan Sultan Alaeddin, kendisini tahttan indirmek için harekete geçen Osman Bey hakkında ölüm fermanını vermiştir. Bu karara ahalinin tepkisi ne olacaktır?
İSMİHAN SULTAN'IN YENİ PLANI!
İsmihan Sultan, Sultan Alaeddin'in Osman Bey'le ilgili verdiği hükümden hoşnut değildir. Onun Osman Bey'le ilgili planı çok başkadır. Bu plan nedir?İsmihan Sultan, Osman Bey ilgili planını devreye sokabilmek için o'nu Kantakuzenos ve Olof'a kaçırtacaktır. Fakat bunu "Osman Bey firar etti" diyerek lanse edecektir. İsmihan Sultan'ın yeni planı nedir?
OSMAN BEY, BÜYÜK BİR TUZAK KURUYOR
Osman Bey, Olof ve Kantakuzenos'un elindedir. Fakat Kantakuzenos ve Olof beklenmedik şekilde Osman Bey'in tuzağına düşecektir. Kantakuzenos'un boynu Osman Bey'in pusatının altındadır. Osman Bey, Kantakuzenos'un kellesini alacak mıdır?
İSMİHAN SULTAN'LA YOLLARINI AYIRACAK MI?
Bengi Hatun, İsmihan Sultan'ın Olof'la birlikte hareket ettiğini öğrenir. Tepkisi çok büyük olur. İsmihan Sultan ve Bengi Hatun arasında ipler kopacak mıdır?
KAYI'LAR YENİŞEHİR'İ TERK Mİ EDECEK?
İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'in hareket etmesini engellemek isterken öte yandan da Kayı'ları Yenişehir'den kovma kararı alır. Kayı'lar, Yenişehir'den gidecekler mi? Bu haber Yenişehir'de nasıl yankılanacaktır?
MALHUN HATUN, YENİŞEHİR'DE SELAMETİ NASIL SAĞLAYACAKTIR?
Bir yandan kıtlık öte yandan hastalıkla boğuşan Yenişehir ahalisi zordadır. Malhun Hatun, Osman Bey'in yokluğunda bunca belayla nasıl baş edecektir?
KURULUŞ OSMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Obasını, Yenişehir'e taşıyan Osman Bey, bu şehirde kuracağı devletin temellerini atacaktır. Bu uğurda atılan adımlardan biri 'divan' kurmak olacaktır. Artık mesele anında toplanan 'toy' geride kalmıştır. Osman Bey, Bey'leri ile 'divan' kuracak burada istişarelerde bulunacaktır. Ancak bu 'divan' aynı zamanda, Osman Bey'i içeriden zayıflatmak isteyen dost görünen düşmanlar için kendilerini gösterme alanı olacaktır.
Osman Bey devlet kurma hedefi ile büyüdükçe, daha büyük düşmanlarla mücadele etmek zorunda kalacaktır. İçeride dost gibi görünen düşmanla mücadele eden Osman Bey, dışarıda Bizans ile bir mücadele içine girecektir. Osman Bey, hedefini koymuştur, Bursa ve İznik'in yolunu açacak olan Marmara Hisarı'nın fethi!
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- KURULUŞ OSMAN ATV CANLI İZLE | Kuruluş Osman 112. bölüm FULL HD izle! 11 OCAK Çarşamba ATV Canlı Yayın
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