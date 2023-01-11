Hande Erçel ile kardeşi Gamze Erçel sevinç ve hüznü bir arada yaşadı! Bir süredir tedavi olan Mavi’nin...
Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel, hüzün ve sevinci bir arada yaşadı. Bir süredir tedavi olan Mavi’nin geçtiğimiz günlerdeki ameliyatının ardından sağlığına kavuşmasıyla havalara uçan güzel kardeşler, dün de annelerinin ölüm yıl dönümünde hüzne boğuldu.
Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel ve fenomen ablası Gamze Erçel, hayatın iki farklı yüzüyle aynı günlerde karşılaştı.
Gamze Erçel'in üç yaşındaki kızı Aylin Mavi Yıldırım, geçtiğimiz sene bir hastalığa yakalandı.
Ancak minik kız, gördüğü tedavinin ardından geçtiğimiz günlerde de operasyon geçirdi. Eski sağlığına dönen Mavi, anne Gamze Erçel ile teyzesi Hande Erçel'i sevince boğdu. Ancak güzel kardeşler, dün ise hüzünlü bir gün geçirdi.
Anneleri Aylin Erçel'i 2019 yılında kanser nedeniyle erken yaşta kaybeden güzel oyuncu ile fenomen ablası, dün merhum Aylin Hanım'ın ölüm yıl dönümünde duygusal anlar yaşadı.
'HEP DİZİNİN DİBİNDEYİM'
Hande Erçel, annesiyle küçüklüğüne ait bir fotoğrafını paylaşıp altına yürekleri burkan şu notu yazdı: "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum. Ve hep dizinin dibinde olduğumu... Seni çok özledim Annecim..."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen atama takvimi açıklandı mı, belli oldu mu? Öğretmen atama takvimi ne zaman açıklanacak?
- AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞTİ! 11 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Regaip Kandili ne zaman? 3 AYLAR hangi tarihte başlıyor? Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıcı.. Diyanet DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- MG OTOMOBİL FİYATLARI | MasterChef ödülü MG araba ne kadar, kaç TL? Hangi ülkenin, Özellikleri neler?
- MASTERCHEF KIVANÇ kimdir, kaç yaşında, nereli? Nerede çalışıyor? MasterChef Kıvanç Karadeniz hayatı ve kariyeri
- MASTERCHEF ŞAMPİYONU 2023 kim oldu? Büyük ödülü kazanan isim belli oldu! Metin mi, Kıvanç mı? 10 Ocak MASTERCHEF KAZANANI
- MasterChef 2023 ŞAMPİYON ÖDÜLÜ nedir? 2023 MasterChef Türkiye kazananı ne alacak? Para ödülü ne kadar, kaç TL?
- NİŞASTA HELVASI TARİFİ | MasterChef final tatlısı Nişasta Helvası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kum kum helva için püf noktaları
- Kısmetse Olur Furkan Elendi mi? Neden yok? İfşa etti Diskalifiye oldu! Furkan Can Ağca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
- Aile Sosyal Yardım Paraları: Son durum ne? Ocak ayı Aile Destek Ödemesi hesaplara geçti mi, ne zaman geçecek?
- Ben Bu Cihana Sığmazam bu akşam var mı, yok mu? 10 Ocak Salı 16. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı...
- MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında? Nereli, evli mi? 2023 MasterChef şampiyonu METİN YAVUZ'un hayat hikayesi