Hande Erçel ile kardeşi Gamze Erçel sevinç ve hüznü bir arada yaşadı! Bir süredir tedavi olan Mavi’nin...







'HEP DİZİNİN DİBİNDEYİM'

Hande Erçel, annesiyle küçüklüğüne ait bir fotoğrafını paylaşıp altına yürekleri burkan şu notu yazdı: "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum. Ve hep dizinin dibinde olduğumu... Seni çok özledim Annecim..."