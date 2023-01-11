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Hande Erçel ile kardeşi Gamze Erçel sevinç ve hüznü bir arada yaşadı! Bir süredir tedavi olan Mavi’nin...

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Giriş Tarihi: 11.01.2023
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Hande Erçel ile kardeşi Gamze Erçel sevinç ve hüznü bir arada yaşadı! Bir süredir tedavi olan Mavi’nin...

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel, hüzün ve sevinci bir arada yaşadı. Bir süredir tedavi olan Mavi’nin geçtiğimiz günlerdeki ameliyatının ardından sağlığına kavuşmasıyla havalara uçan güzel kardeşler, dün de annelerinin ölüm yıl dönümünde hüzne boğuldu.

Son dönemin en popüler isimlerinden Hande Erçel ve fenomen ablası Gamze Erçel, hayatın iki farklı yüzüyle aynı günlerde karşılaştı.




Gamze Erçel'in üç yaşındaki kızı Aylin Mavi Yıldırım, geçtiğimiz sene bir hastalığa yakalandı.




Ancak minik kız, gördüğü tedavinin ardından geçtiğimiz günlerde de operasyon geçirdi. Eski sağlığına dönen Mavi, anne Gamze Erçel ile teyzesi Hande Erçel'i sevince boğdu. Ancak güzel kardeşler, dün ise hüzünlü bir gün geçirdi.




Anneleri Aylin Erçel'i 2019 yılında kanser nedeniyle erken yaşta kaybeden güzel oyuncu ile fenomen ablası, dün merhum Aylin Hanım'ın ölüm yıl dönümünde duygusal anlar yaşadı.




'HEP DİZİNİN DİBİNDEYİM'
Hande Erçel, annesiyle küçüklüğüne ait bir fotoğrafını paylaşıp altına yürekleri burkan şu notu yazdı: "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum. Ve hep dizinin dibinde olduğumu... Seni çok özledim Annecim..."




Hande Erçel, dün annesiyle yıllar önce çekilen bu karesini paylaşıp altına duygusal bir not yazdı.

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