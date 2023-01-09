Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Ferit, Sultan arasında...