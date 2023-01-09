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Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Ferit, Sultan arasında...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Ferit, Sultan arasında...

Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Son bölümde; Ferit ve Sultan arasına çember her geçen gün daralıyor. Peki, Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Ferit, Sultan arasında...

Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Ferit, Sultan arasında...

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV ekranlarında her hafta Cuma günleri yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 16. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Dizinin son bölümünde Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i bekliyor.

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir.

Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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