Funda Eryiğit ve yönetmen Berkun Oya'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Funda Eryiğit yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyordu. Düğün hazırlıkları yapan çift bir de bebek haberi aldı. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Oyunculuk hayatına Canım Ailem dizisiyle başlayan Funda Eryiğit, rol aldığı "Bir Başkadır" dizisinin yönetmeni Berkun Oya ile uzun süredir aşk yaşıyordu. Funda Eryiğit ve Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyordu.
Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti. Evlenmek için gün sayan çiftin, Eryiğit'in hamilelik haberiyle mutluluğu katlandı.
38 yaşındaki oyuncu, ilk kez nikâh masasına oturmaya hazırlanırken, 45 yaşındaki Berkun Oya, 2015 yılında kısa bir evliliğinin ardından boşanmıştı.
Mutluluklarını evlilikle taçlandırma kararı alan çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
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