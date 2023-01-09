Hakan Yelbiz kimdir, neden öldü? Nereli, kaç yaşında? Ünlü müzisyen sevenlerini yasa boğdu! Son dakika haberi
Son dakika haberi... Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitirdi. Acı haberi alan sevenleri kazaya dair detayları öğrenmeye çalışıyor. Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Sabine Ayper Yelbiz de yaralandı. Peki Hakan Yelbiz kimdir, neden öldü? Nereli, kaç yaşında?
Hakan Yelbiz kimdir, neden öldü sorularının cevapları arama motorlarında araştırılıyor. Ünlü müzisyen Hakan Yelbiz geçirdiği trafik kazasının ardından yaşamını yitirirken acı haberi alanlar detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki Hakan Yelbiz kimdir, neden öldü? Nereli, kaç yaşında? İşte Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleşen kazaya dair tüm detaylar...
Muğla'nın Milas ilçesinde müzisyen Hakan Yelbiz'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Yelbiz yaşamını yitirdi, araçta bulunan Sabine Ayper Yelbiz de yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Kaza, saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki 35 BFR 639 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ
Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SIKIŞAN YOLCULAR EKİPLERCE ÇIKARTILDI
Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
MÜZİSYEN YELBİZ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
HAKAN YELBİZ KİMDİR?
Bas gitarist olan Hakan Yelbiz aynı zamanda aranjör ve prodüktör olarak da çalışıyordu. Mustafa İpekçioğlı ile kurduğu orkestranın yanı sıra Hakan Altun baştan olmak üzere birçok ünlü ismin albümünde imzası bulunuyor.
47 yaşında olan müzisyen için Mustafa İpekçioğlu "Ben ona müziğimin kalbi diyorum" ifadelerini kullanıyordu.
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- Hakan Yelbiz kimdir, neden öldü? Nereli, kaç yaşında? Ünlü müzisyen sevenlerini yasa boğdu! Son dakika haberi
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