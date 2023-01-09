Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey öldü mü? Yinal Bey tarihte nasıl, ne zaman öldü?
Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey öldü mü? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT1'in ilgiyle takip edilen tarihi dizilerinden biri olan Alparslan: Büyük Selçuklu, bu akşam 41. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey öldü mü? Yinal Bey tarihte nasıl, ne zaman öldü?
Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey öldü mü? Yinal Bey tarihte nasıl, ne zaman öldü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü için geri sayım başlamış durumda. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey öldü mü? Yinal Bey tarihte nasıl, ne zaman öldü?
İBRAHİM YINAL KİMDİR, TARİHTE NASIL VE NE ZAMAN ÖLDÜ?
İbrahim Yınal Selçuklu ailesinden Türk beyidir. Babası Yusuf Yınal, Selçuk Bey'in dört oğlundan biriydi. Selçuk Bey'in büyük oğlu Mikail Bey ölünce, Orta Asya'da yaygın olan leviratus geleneği uyarınca dul karısı, kardeşi Yusuf'la evlendirildi ve bu evlilikten İbrahim Yınal dünyaya geldi.
Dolayısıyla İbrahim Yınal, Tuğrul ve Çağrı Beylerin anne tarafından kardeşi, baba tarafından kuzenidir.
Dandanakan Savaşı'ndan sonra İbrahim Yınal batı ucuna gönderildi. Kuzeni Hasan Bey'in Gürcüler tarafından pusuya düşürülüp öldürülmesi üzerine, diğer kuzeni Kutalmış Bey'le beraber Bizans topraklarına girdi.
Gürcü Dükü IV. Liparit'in komuta ettiği Bizans-Gürcü ordusunu Pasinler'de bozguna uğrattı (1048). Çok sayıda esir ve ganimet ele geçirdi. (Arap tarihçi Ali ibn el-Esir, esir sayısını abartarak 100.000 olarak aktarır.)
Batı sınırındaki akınları yöneten İbrahim Yınal, ateş hattında olup askeri yükü taşıdığını düşünerek iktidar merkezini dinlememeye başladı. 1058'de yönünü doğuya çevirip Tuğrul'un üzerine yürüdü. Diğer Selçuklu beylerinden beklediği desteği göremeyen İbrahim bozguna uğradı.
Bizzat kardeşi/kuzeni Tuğrul tarafından yay kirişiyle boğularak öldürüldü. İbrahim Yınal'ın isyanı ve öldürülüş şekli bizzat Garsuni'me tarafından yazılmıştır.
Ancak bu kitap zamanımıza ulaşmamış olup Sıbt İbnul Cevzi tarafından yazılan Miratüz-Zaman Fi Tarihil Ayan'da Selçuklular kitabın özetlerinden günümüze gelmiştir.
UYGAR ÖZÇELİK DİZİDEN AYRILDI MI?
Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde İbrahim Yınal karakterine hayat veren oyuncu Uygar Özçeliik, 9 Ocak 2023 Pazartesi akşamı ekranlara gelecek 41. bölüm ile birlikte yapıma ölerek veda edecek.
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- Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey öldü mü? Yinal Bey tarihte nasıl, ne zaman öldü?
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