Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey öldü mü? Yinal Bey tarihte nasıl, ne zaman öldü? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü için geri sayım başlamış durumda. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey öldü mü? Yinal Bey tarihte nasıl, ne zaman öldü?