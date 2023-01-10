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Yakışıklı oyuncu Can Yaman'dan alkışlık hareket

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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Yakışıklı oyuncu Can Yaman’dan alkışlık hareket

Can Yaman, kendi adını taşıyan parfümlerinin satışından elde edilen 90 bin Euro’luk geliri İtalya’daki çocuk hastanelerine bağışladı. Hasta ve Ukraynalı minikler için de cebinden ekstra tam 150 bin Euro verdi.

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