Kısmetse Olur yayından kalktı mı? RTÜK kararı SON DAKİKA! Skandallarıyla gündemden düşmeyen Kısmetse Olur yayından kalkıyor mu?
Skandallarıyla magazin gündeminden düşmeyen Kısmetse Olur yarışma programının yayından kaldırılacağı iddia edildi. Televizyonda yayınlandıktan sonra 5 yıl aranın ardından YouTube ile yenide izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur'da kaos, ifşa ve kavgalar gündeme geliyor. Sosyal medyada çıkan ifşalar sonrası program hakkında RTÜK'ün harekete geçtiği iddia edildi. Peki, Kısmetse Olur yayından kalktı mı? RTÜK kararı açıklandı mı? Kısmetse Olur yayından kalkıyor mu? İşte son gelişmeler...
Kısmetse Olur yayından kalktı mı? 5 yıl aranın ardından YouTube'da izleyiciyle buluşan Kısmetse Olur yarışma programı her gün skandallarıyla gündemde. Magazin gündemini meşgul eden Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışma hakkında RTÜK'ün harekete geçtiği ve denetim yapacağı iddia edildi. Peki, Kısmetse Olur yayından kalktı mı? RTÜK kararı açıklandı mı? Kısmetse Olur yayından kalkıyor mu? İşte haberin detayları...
KISMETSE OLUR YAYINDAN KALKTI MI?
Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da izleyiciyle buluşan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışma programı yayınlandığı ilk günden bu yana yarışmacıların pek çok ifşası ortaya çıktı.
Sosyal medyada gündem olan ifşalar sonrası, RTÜK'ün Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı için harekete geçtiği ve denetleme yapacağı iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada programın yayından kaldırılacağına yönelik pek çok paylaşım yapıldı. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
"ORADAKİ POPÜLERLİĞİ BİR DAHA BULAMADILAR"
Programı ifşa eden Didem Delen, "Eski yarışmacılar aramış, sevgilisi, ilişkisi olanlar bile arayıp 'Ben tekrar girmek istiyorum' demiş. Eee tabii ki oradaki popülerliği bir daha bulamadılar. Şimdi programın formatını patlatmak gibi olmasın ama bir 'casting' vardı. Normal başvurulara dönüş yapıyorlar mıydı bilmiyorum ama dediğim gibi 6 bin başvuru geliyordu bir günde.
"NE DÜMENLER, NE ENTRİKALAR"
İçinde bulunduğum şeyi doğru ve dürüst bir şekilde açıklamam lazım. 9 erkek 9 kadını bir araya getirecekler. Bunların arasında aşk başlayacak, çiftler olacak. Bazıları imkansız olacak, kavuşamayacak... Bazen de olacak ki biri, diğerinin sevgilisinden hoşlanacak. Hikayeler bunların üstünden ilerleyecek. Ne dümenler, ne entrikalar!" ifadelerini kullandı.
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