Kısmetse Olur yayından kalktı mı? RTÜK kararı SON DAKİKA! Skandallarıyla gündemden düşmeyen Kısmetse Olur yayından kalkıyor mu?

Kısmetse Olur yayından kalktı mı? 5 yıl aranın ardından YouTube'da izleyiciyle buluşan Kısmetse Olur yarışma programı her gün skandallarıyla gündemde. Magazin gündemini meşgul eden Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışma hakkında RTÜK'ün harekete geçtiği ve denetim yapacağı iddia edildi. Peki, Kısmetse Olur yayından kalktı mı? RTÜK kararı açıklandı mı? Kısmetse Olur yayından kalkıyor mu? İşte haberin detayları...

KISMETSE OLUR YAYINDAN KALKTI MI?

Öykü Serter'in sunumuyla YouTube'da izleyiciyle buluşan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışma programı yayınlandığı ilk günden bu yana yarışmacıların pek çok ifşası ortaya çıktı.