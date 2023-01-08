Kısmetse Olur 25. bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanıyor?
Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur programı, yayınlandığı ilk günden itibaren yarışmacılarıyla dikkat çekmeyi başardı. Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı Kısmetse Olur Aşkın Gücü dün, 24. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kısmetse Olur 25.bölüm ne zaman?
Kısmetse Olur programı saat kaçta, hangi kanalda? sorusu gündeme getirildi. 5 yıl aradan sonra ekranlara dönen program, Kısmetse Olur Aşkın Gücü ismiyle karşımıza çıktı. Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur, televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. Öykü Serter'in sunumuyla izleyicisinin karşısına çıkan program, yarışmacılarıyla dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur 25. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kısmetse Olur 25.bölüm ne zaman? İşte, cevabı...
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur'un yeni bölümleri her akşam saat 18.30'da yayınlanıyor. Fenomen program haftanın altı günü izleyicisi ile buluşuyor.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ HANGİ KANALDA?
Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelecek fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanıyor.
KISMETSE OLUR PAZAR GÜNÜ VAR MI, YOK MU?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü haftanın 6 günü saat 18:30'da yayınlanıyor. Kısmetse Olur her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor.
Dolayısıyla Pazar günleri Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle ekranlara gelmeyecek. Kısmetse Olur, yarışma programında genellikle Cumartesi günü haftanın birincisi belirlenirken Pazartesi günü ise eleme oluyor.
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- Kısmetse Olur 25. bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanıyor?
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