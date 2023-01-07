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Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'un kapısına haciz memurları dayandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.01.2023
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Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un kapısına haciz memurları dayandı

Lüks hayatıyla adından söz ettiren Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Derin’e aylık 6 bin TL olan nafakasını bir yıldır ödemeyince kapısına haciz memurları dayandı.

Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş, eski eşi Gonca Derin'le yaşadığı olaylarla adından söz ettirmeye devam ediyor.




Derin, daha önce Akkuş'un çocuklarını darbedip kaçırdığını iddia etmişti.




Akkuş hakkında yakalama kararı çıkartan Derin, "Ya Ebru'yu öldürecek ya çocuklarımı ya da beni" demişti.




HACİZ GELDİ

Takvim'in haberine göre, Uğur Akkuş için, "Bir yıldır aylık 6 bin TL olan nafakama ödemiyor" diyen eski eşi Gonca Derin, geçtiğimiz gün haciz memurlarıyla beraber soluğu Uğur Akkuş'un Mecidiyeköy'deki evinde aldı.




Çocuklarının nafakasını ödemeyen Akkuş'un faiziyle beraber yaklaşık 180 Bin TL olan borcunun 50 Bin TL'sini ödeyerek haczi durdurduğu öğrenildi.




Boşanma protokolünde yer alan bir diğer maddeye göre Uğur Akkuş'un, Gonca Derin'den olan çocuklarına Mecidiyeköy'deki rezidanstan iki daire vermesi gerekiyordu. Fakat Akkuş protokole uymayarak bunu da yerine getirmedi.

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