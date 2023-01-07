Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un kapısına haciz memurları dayandı







Boşanma protokolünde yer alan bir diğer maddeye göre Uğur Akkuş'un, Gonca Derin'den olan çocuklarına Mecidiyeköy'deki rezidanstan iki daire vermesi gerekiyordu. Fakat Akkuş protokole uymayarak bunu da yerine getirmedi.

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