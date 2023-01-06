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Yalı Çapkını 17.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 17.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit baltayı taşa vuruyor!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Yalı Çapkını 17.bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 17.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit baltayı taşa vuruyor!

Star TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını, bu hafta da izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Yeni bölümü heyecanla izlenen dizinin 16. bölümünün bitmesinin ardından yeni bölümde yaşanacak olaylar merak konusu oldu. İzleyiciler, Yalı Çapkını 17.bölüm fragmanı çıktı mı, yayınlandı mı? sorusunu gündeme getirdi. İşte, Yalı Çapkını 17.yeni bölüm fragmanı!

Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölümü bu akşam ekranlara geldi. Dizinin 16. bölümü izleyenler haftaya neler olacağını arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, Yalı Çapkını 17.bölüm fragmanı çıktı mı? İşte, Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı izlemek için detaylar...

YALI ÇAPKINI 17.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınladığında, https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar linkinden izleyebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimine gitti. Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Ferit, beklenmedik olaylarla dolu bir gece yaşamıştır.

Dizide geçtiğimiz hafta, Ferit ve Seyran'ın tüm aileyi bir araya toplamak için verdikleri çaba damga vurdu. Seyran'ı gidip kaçıran ve çiftlik evine götüren Ferit, tüm aileyi bir araya getirmek için bir davet verdi.

Seyran'ın yeni yıl partisi hayalini gerçeğe dönüştüren Ferit, dedesi ve Kazım Ağa'nın da barışmasına vesile oldu.

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