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Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak Star TV yayın akışı...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak Star TV yayın akışı...

Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Bazı dizilerin yılbaşı nedeniyle ara vermesinin ardından Yalı Çapkını'nın da yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak Star TV yayın akışı...

Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak Star TV yayın akışı...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü 6 Ocak 2023 yani bugün Star TV'de saat 20:00'de ekranlara gelecek.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılbaşı buluşmasından sonra yalıda her şey eskiye dönerken sıra Ferit ve Seyran'ın kapağa taşınacağı bir dergi çekimindedir. Dergi editörü ise Orhan'ı çok eskiden tanıyan Defne'dir. Beklenmedik olaylarla dolu bir gece Ferit'i beklemektedir.

MİNE TUGAY'IN CANLANDIRACAĞI KARAKTER HAKKINDA

Dizide Orhan'ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Mine Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.Gülgün, Ferit ve Seyran için bir dergi kapağı çekimi ayarlacak. Böylece ünlü bir derginin editörü olan Defne böylece Korhan ailesinin hayatına girecek.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Gecenin Ucunda
Saat: 07:00 - 09:00 (120 dakika)

Halit Yerebakan'la Doktor Geldi
Saat: 09:00 - 10:00 (60 dakika)

Sabahın Sultanı Seda Sayan
Saat: 10:00 - 13:00 (180 dakika)

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
Saat: 13:00 - 16:00 (180 dakika)

Söz
Saat: 16:00 - 18:15 (135 dakika)

Star Haber
Saat: 18:15 - 19:00 (45 dakika)

Çok Güzel Hareketler 2 Özel Bölüm
Saat: 19:00 - 20:00 (60 dakika)

Yalı Çapkını
Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)

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