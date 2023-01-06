Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Yalı Çapkını'nın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını bu akşam var mı, yok mu? Yalı Çapkını 16. bölüm ne zaman yayınlanacak? 6 Ocak Star TV yayın akışı...