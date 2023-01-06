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TAM KADRO AÇIKLANDI! Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler yarışmacıları kimler?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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TAM KADRO AÇIKLANDI! Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler yarışmacıları kimler?

Survivor 2023 kadrosu netleşti. Tv8'de ekranlara gelen Survivor'ın yeni sezonu bambaşka bir formatla geliyor. Akıl oyunlarının ön planda olacağı Survivor 2023'te Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler kadrosu tek tek açıklandı. Yılbaşı gecesi yayınlanan tanıtımla Survivor 2023'ün hangi tarihte başlayacağı belli oldu. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler yarışmacıları kimler? İşte merak edilenler...

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor yarışmasında 2023 sezonu başlıyor. Yılbaşı akşamı yayınlanan tanıtımla yeni sezon tarihi ve tam kadro açıklandı. Ünlüler, Gönüllüler ve Fenomenler olarak ekranlara gelecek Survivor 2023'e dair merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Ünlüler, Gönüllüler, Fenomenler yarışmacıları kimler? İşte cevaplar...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 Ünlüler-Gönüllüler-Fenomenler yarışması 15 Ocak Pazar günü başlıyor.

SURVİVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSU

* Zeynep Alkan

* Ümit Erdim

* Aysu Keskin

* Cansu Tuman

* Yusuf Güney

* Seçkin Piriler

* Barış Telli

* Murat Eken

* Berdan Mardini

SURVİVOR 2023 GÖNÜLLÜLER KADROSU

* Aziz

* Gizem Avcı

* Osman Can

* Aleyna

* Asena

* Özgür

* Tunga

* Kardelen

* Walison Fonseca

SURVİVOR 2023 FENOMENLER KADROSU

* Kürşat Juan

* Buse Plan

* Halil İbrahim Göker

* Chaby

* Elanur Pat

* Alper Rende

'AKIL OYUNLARI' ÖN PLANDA OLACAK

Yapımcı Acun Ilıcalı, "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak." ifadelerini kullanmıştı.

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