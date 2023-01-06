HaberlerGaleriYalı Çapkını Ferit'ine her an bay bay denilebilir! Mert Ramazan Demir'in beğenisi şaşkınlık yarattı! Fark etti ama, iş işten geçti...
Yalı Çapkını Ferit'ine her an bay bay denilebilir! Mert Ramazan Demir'in beğenisi şaşkınlık yarattı! Fark etti ama, iş işten geçti...
Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda heyecan seviyesi her geçen gün artıyor. Yalı Çapkını'nda Ferit Korhan'ı canlandıran yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in paylaşımı ağızları açık bıraktı. Yalı Çapkını'nı eleştiren bir sosyal medya paylaşımını beğenen ünlü oyuncunun akıbeti merak ediliyor. Hayranları Mert Ramazan Demir hakkında alınan kararları pür dikkat takip ediyor.