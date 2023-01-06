06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını Ferit'ine her an bay bay denilebilir! Mert Ramazan Demir'in beğenisi şaşkınlık yarattı! Fark etti ama, iş işten geçti...

Yalı Çapkını Ferit'ine her an bay bay denilebilir! Mert Ramazan Demir'in beğenisi şaşkınlık yarattı! Fark etti ama, iş işten geçti...

Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nda heyecan seviyesi her geçen gün artıyor. Yalı Çapkını'nda Ferit Korhan'ı canlandıran yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in paylaşımı ağızları açık bıraktı. Yalı Çapkını'nı eleştiren bir sosyal medya paylaşımını beğenen ünlü oyuncunun akıbeti merak ediliyor. Hayranları Mert Ramazan Demir hakkında alınan kararları pür dikkat takip ediyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.01.2023 13:43 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 13:43
  • 1
  • 9
Yalı Çapkını Ferit’ine her an bay bay denilebilir! Mert Ramazan Demir’in beğenisi şaşkınlık yarattı! Fark etti ama, iş işten geçti...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nıda Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada diziyi eleştiren bir paylaşımı beğenmesi şaşkınlık yarattı. Dizinin Ferit Korhan'ın olan Mert Ramazan Demir için diziden ayrılacak iddiası ortaya atıldı. Bir diğer iddia ise Mert Ramazan Demir'in dizideki rolünden rahatsız olduğu yönünde. Hayranları konu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Yalı Çapkını Ferit’ine her an bay bay denilebilir! Mert Ramazan Demir’in beğenisi şaşkınlık yarattı! Fark etti ama, iş işten geçti...

YALI ÇAPKINI'NDA MERT RAMAZAN DEMİR İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Genç oyuncunun Twitter üzerinden senaryoyu eleştiren bir paylaşımı beğenmesi de bu iddiaları doğrulamış oldu. Dizinin senaristini ve yapımı eleştiren bu beğeni sonrasında, Mert Ramazan Demir'in sözleşmesinin feshedilebileceği öne sürüldü.

  • 3
  • 9
Yalı Çapkını Ferit’ine her an bay bay denilebilir! Mert Ramazan Demir’in beğenisi şaşkınlık yarattı! Fark etti ama, iş işten geçti...

Ancak konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Yapımcılar ve oyuncu tarafından konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

  • 4
  • 9
Yalı Çapkını Ferit’ine her an bay bay denilebilir! Mert Ramazan Demir’in beğenisi şaşkınlık yarattı! Fark etti ama, iş işten geçti...

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul doğumludur. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı.

  • 5
  • 9
Yalı Çapkını Ferit’ine her an bay bay denilebilir! Mert Ramazan Demir’in beğenisi şaşkınlık yarattı! Fark etti ama, iş işten geçti...

Mert Ramazan Demir, FOX'ta yayınlanan "Öğretmen" dizisinde oynadı ve bu diziyle dikkatleri üzerine çekti. Netflix'te yayınlanan Ufo filminde boy gösterdi. Şimdilerde ise Yalı Çapkını dizisinde Ferit rolü ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.