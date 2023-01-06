Yalı Çapkını Ferit’ine her an bay bay denilebilir! Mert Ramazan Demir’in beğenisi şaşkınlık yarattı! Fark etti ama, iş işten geçti...

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını'nıda Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada diziyi eleştiren bir paylaşımı beğenmesi şaşkınlık yarattı. Dizinin Ferit Korhan'ın olan Mert Ramazan Demir için diziden ayrılacak iddiası ortaya atıldı. Bir diğer iddia ise Mert Ramazan Demir'in dizideki rolünden rahatsız olduğu yönünde. Hayranları konu hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Mert Ramazan Demir Yalı Çapkını'ndan ayrılacak mı?