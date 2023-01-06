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Kısmetse Olur Aybüke kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Aybüke Çangal hangi üniversitede okuyor?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Kısmetse Olur Aybüke kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Aybüke Çangal hangi üniversitede okuyor?

Beş yıl aradan sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicileri ekranlara kilitliyor. Dikkat çeken yarışmacılarıyla gündem olan program, YouTube'da yayınlanıyor. Birbirinden renkli adayların yer aldığı Kısmetse Olur'un gelin adayı Aybüke, sosyal medyada da gündem oluyor. Kısmetse Olur Aybüke kaç yaşında? Kısmetse Olur Aybüke nerede, hangi üniversitede, hangi bölüm okuyor? İşte, detaylar...

Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara döndü. YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" programındaki gelin adayı Aybüke, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kısmetse Olur Aybüke kaç yaşında? Kısmetse Olur Aybüke nerede, hangi üniversitede, hangi bölüm okuyor? İşte, Kısmetse Olur Aybüke hakkında merak edilenler...

Aybüke, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasının kadrosunda iddialı açıklamalarıyla ilgi gördü. Yarışmada damat adayı Tolga ile tanışma yoluna giren Aybüke'nin hayatı sosyal medyada merak konusu oluyor.

KISMETSE OLUR AYBÜKE KİMDİR?

2001 yılında dünyaya gelen Aybüke, üniversite eğitimini Beden Eğitimi üzerine yaptığını belirtti. Dış görünüşüyle beğeni toplayan Aybüke, 1.73 metre boy ve 58 kilo ağırlığındadır. Akrep burcu olan Aybüke, Titkok fenomeni olup oradan paylaştığı videolar ise milyonlarca kez izlenmektedir.

Toplamda 1.2 milyon takipçisi olan ve 65.6 milyon beğeniye sahip olan Aybüke sosyal medya uygulamalarını aktif olarak kullanarak içerik üretmektedir. Kısmetse Olur Aybüke'nin Tiktok hesabının adı ise @aybukeyim olurken instagram kullanıcı adı ise @aybukeeyiim hesabı üzerinden 204 bin takipçiye sahip.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü haftanın 6 günü saat 18.30'da 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' adlı YouTube kanalında yayınlanıyor.

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