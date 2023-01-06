Kısmetse Olur Aybüke kimdir, kaç yaşında? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Aybüke Çangal hangi üniversitede okuyor?

Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara döndü. YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" programındaki gelin adayı Aybüke, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kısmetse Olur Aybüke kaç yaşında? Kısmetse Olur Aybüke nerede, hangi üniversitede, hangi bölüm okuyor? İşte, Kısmetse Olur Aybüke hakkında merak edilenler...