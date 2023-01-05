Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı izle: Ferit'in çapkınlıkları gün yüzüne çıkıyor! Yalı'da yer yerinden oynayacak
Yalı Çapkını 16. bölümüyle 6 Ocak Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Yayınlandığı ilk günden bu yana hikayesiyle gündemden düşmeyen Yalı Çapkını'nda Ferit ile Seyran'ın aşkı tam başlayacak derken, Ferit'in çapkınlıkları gün yüzüne çıkıyor. Ferit ayrıca Orhan ile İfakat'ın gizli aşkını öğreniyor. Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı, Yalı'da yer yerinden oynayacağının ipuçlarını veriyor. İşte Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV'de ekranlara gelen Yalı Çapkını'nın yeni bölümüne dair ipuçların verildiği tanıtımda, Ferit'in çapkınlıkları gün yüzüne çıkıyor. Orhan ile İfakat'ın gizli gizli görüştüğünü öğrenen Ferit'in nasıl tepki vereceği de merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı...
YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İşte Yalı Çapkını'nın 16. yeni bölümüne dair ipuçları veren tanıtımı:
YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Yalı Çapkını'nın 15. bölümünde olaylar şöyle gelişti:
Seyran babasıyla gittikten sonra üzülen Ferit, evden çıkan babası ve ağabeyine kendisini beklemelerini tembihledi. Evde Kazım'ın toplanmalarını istemesiyle bavul hazırlayan Seyran, Esme ve Suna'dan Seyran, "Bu sefer her şey bitti. Bu işin geri dönüşü yok" derken kapı çaldı. İçeriye giren Ferit, eşine seslendikten sonra, Seyran'ın karşısına geçip "Gidiyoruz" dedi. Gelmeyeceğini söyleyen Seyran'ı dinlemeyen Ferit, onu omzuna attığı gibi arabaya götürdü.
Çırpınan ve gitmek istemeyen Seyran'a yardım etmeyen Abidin ise arabayı onlara bırakıp el salladı. Ferit, Seyran'ı kaçırınca bayılan Kazım, ayılınca Orhan ve Fuat ile dertleşti.
SEYRAN VE FERİT BAŞ BAŞA
Bu sırada Seyran ile bir markete uğrayan ve alışveriş yapan Ferit ise onu boş olan çiftlik evine götürdü. İlk kez buraya Seyran ile geldiğini ifade eden Ferit Korhan, odun kesip şömineyi yaktı. Birlikte yemek hazırlayıp yiyen ikiliden Ferit, bu işi tatlıya bağlamak için hamilelik yalanı söylemeyi teklif etse de Seyran bunu kabul etmedi.
Bunun ardından Seyran'a "İddiaya girelim" diyen Ferit, "Eğer ben kazanırsam, beni bir kere daha öpeceksin" dedi. Seyran da eşine "O zaman ben de kazanırsam hemen üniversiteye kaydımı yaptıracağız" dedi. Anlaşan ikili, uyumaya karar verdi.
Tek bir yatak olduğunu öğrenen Seyran, Ferit'in önce yerde yatmasını istese de ona kıyamadı. Yatakta bir sınır belirleyeceklerini söyleyen Seyran, onunla birlikte uyudu. Seyran'ın gece kendisine sarılmasına mutlu olan Ferit, eşine biraz daha yakınlaştı.
Sabah mutlu bir şekilde uyanan Seyran, Ferit'e kahvaltı hazırladı. Dedesi ve Kazım Ağa'yı barıştırmak için tüm aileyi davet edecekleri bir yılbaşı yemeği organize edeceğini belirtti.
SEYRAN'IN YENİ YIL MUTLULUĞU
Buna çok mutlu olan Seyran ise çocukluğunda hiç yılbaşı kutlamadığını "Bize yılbaşı kutlamak yasaktı. Bir kere öğretmenimiz 'yılbaşında neler yaptığınızı anlatacaksınız' diye bir ödev vermişti. Ben de ablamla resim yaparak hayali bir yılbaşı tasarlamak istedim. Biz resim yaparken babam geldi. O kalem ve defterlerin pahalı olduğunu ve sadece ders için kullanılacağını söyleyip bağırdı. Yaptığımız resimleri de yırttı" dedi.
FERİT'TEN PELİN'E TEHDİT
Eşinin bu hayalini gerçeğe dönüştüreceğinin sözünü veren Ferit, onu alışverişe götürdü. Birlikte keyifli bir alışveriş yapan Seyran ve Ferit, Pelin ve erkek arkadaşıyla karşılaştı. Pelin ile yalnız konuşmak isteyen Ferit, ona yanındaki adamla bir ilişkisi olup olmadığını sordu.
"Böyle bir şey olursa ilk benden duyarsın" diyen Pelin'e sinirlenen Ferit, "Eğer o çocukla bir şeyler yaşarsan ve ben bunu duyarsam benden kork" dedi. Ardından Seyran'ın yanına geri dönen Ferit, kendilerine de kıyafet almaları gerektiğini ifade etti.
HATİCE HALA HESAP SORDU
Bu sırada Halis Ağa'nın Kazım'a söylediklerine çok içerleyen Hatice Hala, soluğu yalıda aldı. Halis Ağa'nın karşısına çıkan Hatice Hala, "Kazım'a söylediklerini bir de bana söylesene, gözlerimin içine bakarak" diyerek hiç hatrının kalmadığını söyledi. Kendisinin kaderini şimdi de yeğenine yaşatmak isteyip istemediğini soran Hatice Hala, "Ferit'i hiç gözüm tutmamıştı ama senden daha yürekli çıktı" dedi. Yaptıklarını düzeltmek için akşamki yemeğe gelmesini isteyerek odadan çıktı.
İFAKAT, SUNA'YI ABİDİN İLE İLGİLİ UYARDI
Hala ile Halis Ağa konuşurken İfakat Hanım'ın yanına giden Suna, öncesinde Abidin ile sohbet etti. Bunu onaylamayan İfakat ise her zaman elinin Suna'nın üzerinde olacağını söyleyerek, hayallere kapılmamasını ve kimle konuşup konuşmayacağına dikkat etmesini tembihledi. Suna da dikkat edeceğinin sözünü verdi.
KAZIM'I İKNA ÇABALARI
Evdeki hazırlıkları görünce çok mutlu olan Seyran, hazırlanmaya giderken; Orhan ve Gülgün de Kazım'ı ikna etmeye gittiler. Başarılı olamayan ikili, Hatice Hala'nın yemeğe geleceklerini söylemesiyle hazırlanmaya gitti. Esme ve Suna'yı da alıp akşam için hazırlanacağını vurgulayan Hatice Hala, Kazım'a da bir kez daha ısrar etti.
KAZIM'A ESME SÜRPRİZİ
Hazır olduğunda Kazım'ın yanına giden Hatice Hala, ona Esme ile ilgili bir sürprizi olduğunu söyledi. Hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Kazım ise giyinip süslenen Esme'yi görünce şoke oldu.
Akşam herkes çiftlik evinde toplanırken, Halis Ağa yemeğe gelmedi. Bu durum Ferit'i üzse de Orhan, oğlundan bir konuşma yapmasını rica etti. Ferit tam söze girecekken Halis Ağa, kapıdan girdi.
TÜM AİLE BİR ARADA
Halis Korhan, "Bazen çok sinirleniyorum, sizleri kırıyorum. İnsan bu yaşa gelince kalp kazanmanın kalp kırmaktan daha zor olduğunu anlıyor. Ama bazen nefsimize yenik düşüyoruz. Hakkınızı helal edin. Madem hep birlikte burdayız. Yeni yıla temiz vicdanlarla girelim. Kazım sinirlenip sana çıkıştım. Kırılmışsın, haklısın da. Ama kırık bir kalp hala içinde sevgi, merhamet olduğunu gösterir. Hakkını helal et. O kadar laf ettim sana, ağzını açıp bir kelime söylemedin" dedi.
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