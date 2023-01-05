Trafikte tacize uğrayan Demet Akalın isyan etti: Seni bulacağım
Şarkıcı Demet Akalın trafikte tacize uğradı. Karşıdan gelen bir minibüsün kendisini sıkıştırdığını belirten Akalın, yayınladığı video ile olaya tepki gösterdi. Ünlü isim, "Ne zannediyorsunuz oğlum siz kendinizi? Seni bulacağım" dedi.
Şarkıcı Demet Akalın, trafikte tacize uğradı. Aracıyla seyir halindeyken bir minibüsün üzerine sürdüğü ve kendisini sıkıştırdığını söyleyen şarkıcı isyan etti.
Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Demet Akalın, yaşadığı korkuyu takipçileri ile de paylaştı.
"SENİ BULACAĞIM"
Araç sahibini bulacağını da belirten Akalın, "Taciz ede ede" notunu da paylaşımına ekleyerek şunları söyledi:
"Trafikte karşıdan üstüme üstüme geliyorsun. Kenara çekilmesem üstüme çıkacaksın. Bulacağım seni. Vallahi bulacağım... Hırs ettim. Ulan böyle bir şey var mı ya? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Dur bakalım sen kim çıkacaksın? Ne zannediyorsunuz oğlum siz sokakları? Bir tane böyle delikanlı bir kadına denk gelirsin, görürsün gününü."
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