Aşk iddiaları sonrası Sinan Akçıl'dan Defne Samyeli açıklaması: "Defne'yi beğenmeyen yoktur"
Sinan Akçıl ve Defne Samyeli'nin aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü! İlişkilerini gizledikleri ileri sürülürken Defne Samyeli cephesinden ilk açıklama gelmişti. Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Şarkıcıya, Defne Samyeli'nin Kıbrıs konseri öncesinde "Sinan ile aramızda müzik aşkı var" demesi hatırlatıldı.
Sinan Akçıl ve Defne Samyeli'nin aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Hatta Sinan Akçıl ile Defne Samyeli'nin aşklarını gizledikleri öne sürülmüştü.
"DEFNE'Yİ BEĞENMEYEN YOKTUR"
Çıkan haberlere ilk açıklama Defne Samyeli'den geldi. Defne Samyeli sadece müzik ve beste konusunda Sinan Akçıl ile iş birliği yaptığı öğrenildi.
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