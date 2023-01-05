Aşk iddiaları sonrası Sinan Akçıl'dan Defne Samyeli açıklaması: "Defne'yi beğenmeyen yoktur"

Akçıl, ''Defne ile çok güzel birkaç şarkı yapıyoruz ve bu yüzden çok sık bir aradayız. Defne'yi beğenmeyen yoktur. Bu yüzden bazı yakıştırmalar yapılıyor ama aramızda aşk yok'' dedi.

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