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Haberler Magazin Haberleri Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı neden yayınlamadı? Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Seyran'ın piyangosu...

Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı neden yayınlamadı? Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Seyran'ın piyangosu...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023
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Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı neden yayınlamadı? Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Seyran’ın piyangosu...

Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı neden yayınlamadı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Son bölümde; Kazım'ı çiğneyerek Seyran'ı kaçıran Ferit büyük risk almıştır. Peki, Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı neden yayınlamadı? Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Seyran'ın piyangosu...

Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı neden yayınlamadı? Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamlarının en fazla izlenen dizileri arasında yer alan Yalı Çapkını'nda gelişmeler merak ediliyor. Hayranları Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı neden yayınlamadı? Yalı Çapkını 16. yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Seyran'ın piyangosu...

FERİT VE SEYRAN NE YAPACAK?

Yalı Çapkını dizisinde bu hafta sürpriz gelişmeler ardı sıra yaşanacak ve Ferit-Seyran arasında yaşanan olaylar şok etkisi yaratacak.

SÜRPRİZ TRANSFER

Diziye son olarak güzel oyuncu Mine Tugay katıldı. Mine Tugay diziye Orhan'ın eski sevgilisi Defne karakteriyle dahil olacak.

Ünlü oyuncunun diziye katılması izleyicide büyük heyecan yaratırken bir ismin daha veda edeceğinin duyulması şok etkisi yarattı.

YENİ BÖLÜM İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ...

Yeni bölüm fragmanı için geri sayım başladı. Dizinin bu hafta yayınlanmayacağına dair iddialar ortaya atılsa da gerçeği yansıtmıyor. Star TV'nin yayın akışında cuma akşamı Yalı Çapkını yeni bölüm ibaresi yer alıyor.

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLAMADI?

Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Konu hakkında açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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