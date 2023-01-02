Tuğba Özay’ı yıkan ölüm! Tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğuldu
Tuğba Özay’ın babası şair ve yazar İlhan Özay 68 yaşında hayatını kaybetti. KOAH hastalığı nedeniyle yaşama veda eden İlhan Özay Karacaahmet’te toprağa verildi. Cenazede gözyaşlarına boğulan Tuğba Özay gözyaşlarına boğuldu.
İstanbul'da yaşayan Tuğba Özay'ın aile fertlerinin, sanatçının konseri olması ve babasına olan düşkünlüğünü bildikleri için İlhan Özay'ın kaybını kendisinden sakladıkları öğrenildi. Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebinden sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenilen İlhan Özay 68 yaşındaydı.
1954 doğumlu Trabzonlu şair ve ödüllü ders kitabı yazarı İlhan Özay gözyaşlarıyla Şakirin Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı. İlhan Özay'ın cenazesi Karacaahmet'te toprağa verildi.
Selahattin Alpay, Tuğba Özay'a taziye dileklerinde bulundu.
Babasının hastaneye kaldırıldığı haberini konser için gittiği Marmaris'te öğrenen Özay, İstanbul'a dönüş yolunda şunları söyledi:
"Babam için dua edin. Dün akşamdan beri benden saklamışlar. Bugün Dalaman'dan Ankara'ya gidecektik beni İstanbul'a getirdiler. Bana yalan mı söyleniyor. Babam yaşıyor değil mi? Ben çok korkuyorum, bacaklarım tutmuyor. Neden sakladılar benden? Ne olur dua edin lütfen. Sadece yoğun bakımda olsun ve çıksın oradan. Ben dün babamı görmüştüm rüyamda. Ağlamıştım... Ne olur babam yaşıyor olsun, ne olur dua edin. Lütfen dua edin. Birkaç gündür babamı düşünüyordum. İsmini andığımda bile ağlıyordum. En son konuşmalarımızda benim çok mutlu olmamı istemişti. Ben babamsız mutlu olamam. Babam yaşasın ben öleyim, ne olur dua edin."
"Babam için dua edin. Dün akşamdan beri benden saklamışlar. Bugün Dalaman'dan Ankara'ya gidecektik beni İstanbul'a getirdiler. Bana yalan mı söyleniyor. Babam yaşıyor değil mi? Ben çok korkuyorum, bacaklarım tutmuyor. Neden sakladılar benden? Ne olur dua edin lütfen. Sadece yoğun bakımda olsun ve çıksın oradan. Ben dün babamı görmüştüm rüyamda. Ağlamıştım... Ne olur babam yaşıyor olsun, ne olur dua edin. Lütfen dua edin. Birkaç gündür babamı düşünüyordum. İsmini andığımda bile ağlıyordum. En son konuşmalarımızda benim çok mutlu olmamı istemişti. Ben babamsız mutlu olamam. Babam yaşasın ben öleyim, ne olur dua edin."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT 3600 prim günü ile emeklilik var mı? 3.600 gün ile emeklilik şartları nelerdir, maaşı ne kadar? Kısmi emeklilik...
- Jandarma astsubay alımı başvuru ekranı | 2023 JSGK 1.680 astsubay alımı şartları neler? Son başvuru tarihi...
- 7. Yargı Paketi'nin içinde neler var, neleri kapsıyor? 7. Yargı Paketi maddeleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- 4A, 4B, 4C 2023 Ocak zammı açıklanıyor... Memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? SSK, Bağ-Kur zam oranı...
- Öğrencilere ulaşım desteği müjdesi! Ulaşım desteği başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İlkokul, ortaöğretim, lise...
- EYT'linin cebi bayram edecek! 10.000 TL promosyon + 2 maaş! Mart ayı kazançla geçecek! Emekli aylığı, promosyon, ek maaş...
- Evde bakım maaşı 2023 Ocak zammı açıklandı mı? Evde bakım parası ne kadar, kaç TL oldu? SON GELİŞMELER...
- 15 karne tatili ne zaman? 2023 Ocak yarıyıl tatili hangi gün başlayacak? Okullar ne zaman kapanacak? MEB takvimi...
- HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI! HATAY kura sonuç sayfası isim listesi! Hatay kura sonucu ne zaman açıklanacak?
- Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon rakamları bugün mü, yarın mı belli olacak? TEFE-TÜFE...
- AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Açık Öğretim Lise sınav sonuçları belli oldu mu? İşte takvim...
- Bedelli askerlik başvuru sonuçları: 2023 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSB ASAL TAKVİMİ!