Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül yılbaşı gecesi ölümden döndü! Ünlülerle dolu mekanda silahlar çekildi

BAŞKA ÜNLÜLER DE VARDI

Silahlı kavganın yaşandığı eğlence mekanında bulunanlar da büyük bir panik yaşadı. Silah sesleri üzerine müşterilerin depoya ve tuvaletlere kaçtığı öğrenildi. Öte yandan Son Havadis'in edindiği bilgilere göre olay yerinde çok sayıda ünlü ismin de bulunduğu belirtildi. Oyuncular Burak çelik, Umut Evirgen, Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı, Yağmur Tanrıseven, Şeyma Baday, yönetmen Ali Bilgin ve çok sayıda ünlünün de silahlı kavga anında olay yerinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.