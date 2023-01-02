Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Survivor ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heeycanla takip edilen yarışma programı Survivor 2023'de kadro netleşti. Acun Ilıcalı, sevilen yarışmada sahne alacak isimleri açıkladı. Peki, Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Survivor ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Survivor ne zaman, hangi tarihte başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2023'de kadro belli oldu. Yarışmanın hayranları kadroda olacak isimleri merak ediyor. Peki, Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Survivor ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Acun Ilıcalı Twitter adresinden Survivor 2023'ün başlayacağı tarihi duyurdu. Ilıcalı paylaşımında, " Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim. Survivor Türkiye 15 Ocak'ta TV8'de başlıyor.." ifadelerini kullandı.
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Yılbaşı akşamı yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı arasında Survivor'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı.
Buna göre gönüllüler kadrosunda Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna, Asena, Özgür Tunga, Kardelen ve Walison yarışacak.
ÖNCEDEN AÇIKLANAN İSİMLER
Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Survivor'un yeni sezon kadrosunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler, Cansu Tuman, Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby, Kürşat Juan, Aysu Keskin ve Barış Telli yer alıyor.
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