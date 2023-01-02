Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Survivor ne zaman, hangi tarihte başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2023'de kadro belli oldu. Yarışmanın hayranları kadroda olacak isimleri merak ediyor. Peki, Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu, açıklandı mı? Survivor ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Acun Ilıcalı açıkladı...