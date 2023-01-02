Kaan Demirağ eşi Aslışah Alkoçlar için kesenin ağzını açtı! Milyonluk yeni yıl hediyesi
Yılın son şanslılarından biri Aslışah Alkoçlar Demirağ oldu. Kaan Demirağ, ikinci bebeğine hamile olan eşine yeni yıl hediyesi 1,5 milyon TL’lik bileklik hediye etti.
2021'de hayatını genç iş insanı Kaan Demirağ ile birleştiren Aslışah Alkoçlar Demirağ, yeni yılı şanslı karşıladı.
Mutlu evliliğinden ikinci kez anne olmaya hazırlanan genç güzel, yılbaşını yakın dostlarıyla İstanbul'da karşıladı.
ÖNCE ÇANTA ŞİMDİ BİLEKLİK
Geçtiğimiz günlerde eşinin ikinci bebek hediyesi olarak aldığı yaklaşık 1 milyon TL'lik Hermes çantasıyla konuşulan Aslışah Alkoçlar Demirağ, son karesiyle de "Şanslı güzel" dedirtti.
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