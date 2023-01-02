Kaan Demirağ eşi Aslışah Alkoçlar için kesenin ağzını açtı! Milyonluk yeni yıl hediyesi





ÖNCE ÇANTA ŞİMDİ BİLEKLİK

Geçtiğimiz günlerde eşinin ikinci bebek hediyesi olarak aldığı yaklaşık 1 milyon TL'lik Hermes çantasıyla konuşulan Aslışah Alkoçlar Demirağ, son karesiyle de "Şanslı güzel" dedirtti.