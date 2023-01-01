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Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül vefat etti! Tabutuna omuz verdi ve dua etti

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Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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Yılmaz Morgül’ün annesi Fatma Morgül vefat etti! Tabutuna omuz verdi ve dua etti

Türk sanat müziğinin usta sanatçısı Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül, cumartesi günü hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı Morgül, vefat haberini “Annemi canımı bebeğimi her şeyimi kaybettim.” sözleriyle duyurmuştu. Yılmaz Morgül, annesine son görevini gerçekleştirdi. Beykoz Camii’nde kılınan cenaze namazı ardından Fatma Morgül toprağa verildi. Törende sanatçının dostları yalnız bırakmadı.

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül'ün uzun süredir yoğun bakımda tedavi görmekte olan annesi Fatma Morgül, cumartesi günü hayatını kaybetti.

Yılmaz Morgül, Yeşilköy Hastanesi morgunda annesine sarılıp defalarca öptü.

Sanatçı Morgül, annesini kaybettiği günün akşamında Büyükçekmece Eser Hotel'de doktor kontrolüyle sahneye çıktı.

YILMAZ MORGÜL'DEN ANNESİNE SON GÖREV

Fatma Morgül, yeni yılın ilk günü Beykoz Serbostani Mustafa Ağa Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedildi.

CENAZE TÖRENİNDE KİMLER YER ALDI?

Cenaze törenine Derya Tuna, Hilal Özdemir, Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan, Arif Işık, Muammer Kapucuoğlu gibi ünlü isimler de katıldı.

TABUTA OMUZ VERDİ VE DUA ETTİ

Yılmaz Morgül, annesi Fatma Morgül'ün tabutunun başında dua okudu.

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