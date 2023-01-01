Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Aralık'ta 15. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda ilginç olaylar yaşandı. Son bölümde Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek. Peki, Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'a kök söktürüyor...