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Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'a kök söktürüyor...

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023
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Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran’a kök söktürüyor...

Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümüyle izleyenleri mest etti. Ferit ve Seyran'ın aşk mücadelesi artık başka bir boyut kazandı. İşte, Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'a kök söktürüyor...

Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 30 Aralık'ta 15. bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını'nda ilginç olaylar yaşandı. Son bölümde Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek. Peki, Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit, Seyran'a kök söktürüyor...

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM FRAGMANI ÇIKTI MI?

Henüz yeni bölüm fragmanı gelmedi. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır...

SEYRAN HAMİLE Mİ?

15. bölümde Ferit'in 'Seyran hamile' sözü damga vurdu. Bu nedenle izleyiciler Seyran'ın hamile olup olmadığını merak ediyor.

YALI ÇAPKINI 15. BÖLÜM ÖZETİ

Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider.

Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran'ın gidişine izin vermez.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

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