01 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Yeni yılın ilk barışma haberi! Büşra Develi ile Burak Deniz'den flaş karar

Yeni yılın ilk barışma haberi! Büşra Develi ile Burak Deniz'den flaş karar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.01.2023
ABONE OL
Yeni yılın ilk barışma haberi! Büşra Develi ile Burak Deniz’den flaş karar

Yeni yılın ilk barışma haberi, Büşra Develi ile Burak Deniz’den geldi. 2018’de üç yıllık aşklarını noktalayan oyuncu çift, “devam” kararı aldı. Yakışıklı oyuncu, Didem Soydan’la aşkını da Develi uğruna noktaladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA