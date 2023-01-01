Önce ihanet sonra tehdit! Burcu Binici ve Tankurt Manas evliliğinde şoke eden iddialar







Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan ikiliden Manas'ın Burcu Binici'ye ihanet ettiği iddia edildi.

Tankurt Manas, yasak aşkı yalanlasa da Burcu Binici ihanet nedeniyle boşanma davası açtı.

AYLARCA SÜRDÜ

Bununla da yetinmeyen güzel oyuncunun, kendisine tehdit ve taciz ettiği iddiasıyla Manas hakkında uzaklaştırma da talep ettiği iddia edildi.

Bu arada bir diğer iddiaya göreyse Burcu Binici'nin eşiyle mesajlarını yakaladığı Gamze adındaki kadın, Tankurt Manas'ın yıllardır aşk yaşadığı sevgilisiydi. İddiaya göre; Manas ile Gamze, aslında Burcu Binici'ye rağmen hiç ayrılmadı!