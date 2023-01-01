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Önce ihanet sonra tehdit! Burcu Binici ve Tankurt Manas evliliğinde şoke eden iddialar

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Önce ihanet sonra tehdit! Burcu Binici ve Tankurt Manas evliliğinde şoke eden iddialar

Burcu Binici, Tankurt Manas’a ihanet nedeniyle boşanma davası açmakla kalmadı. Oyuncu, iddiaya göre Manas’ın tehdit ve tacizleri üzerine uzaklaştırma talep etti.

Geçtiğimiz Temmuz ayında yeni bir aşka yelken açan Burcu Binici ile müzisyen Tankurt Manas, Eylül ayında sessiz sedasız evlendi.




Evlendikleri ilk gün 'evin boya rengi' yüzünden tartışıp ciddi bir kriz yaşayan çiçeği burnunda evliler, araya aile büyüklerinin girmesiyle barıştı.




Ancak güzel oyuncu ile müzisyen, son krizi aşamadı.




Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan ikiliden Manas'ın Burcu Binici'ye ihanet ettiği iddia edildi.

Tankurt Manas, yasak aşkı yalanlasa da Burcu Binici ihanet nedeniyle boşanma davası açtı.

AYLARCA SÜRDÜ
Bununla da yetinmeyen güzel oyuncunun, kendisine tehdit ve taciz ettiği iddiasıyla Manas hakkında uzaklaştırma da talep ettiği iddia edildi.

Bu arada bir diğer iddiaya göreyse Burcu Binici'nin eşiyle mesajlarını yakaladığı Gamze adındaki kadın, Tankurt Manas'ın yıllardır aşk yaşadığı sevgilisiydi. İddiaya göre; Manas ile Gamze, aslında Burcu Binici'ye rağmen hiç ayrılmadı!

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