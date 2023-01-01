Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler, hangi isimler katılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayınlanacak olan Survivor ile ilgili detaylar belli oldu ve ilk tanıtım geldi. Peki, Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler, hangi isimler katılacak?