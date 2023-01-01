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Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler, hangi isimler katılacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler, hangi isimler katılacak?

Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 kanalının her sezon ilgiyle takip edilen yarışması Survivor ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Peki, Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler, hangi isimler katılacak?

Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler, hangi isimler katılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yayınlanacak olan Survivor ile ilgili detaylar belli oldu ve ilk tanıtım geldi. Peki, Survivor 2023 ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler, hangi isimler katılacak?

SURVİVOR 2023 KADROSU - YARIŞMACILARI KİMLER?

2023 Survivor Influencerları

Kürşat
Buse
Halil
Chaby
Elanur
Alper Rende

Ünlüler

Zeynep Alkan
Ümit Erdim
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Seçkin Piriler
Barış Telli
Murat Eken
Berdan Mardini

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2023 sezonu, MasterChef Türkiye yarışmasının final yapması ardından 15 Ocak günü başlayacak.

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