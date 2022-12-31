HaberlerMagazin Haberleri2009'da Almanya'da 5 milyon avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılmayınca ne olmuştur?
2009'da Almanya'da 5 milyon avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılmayınca ne olmuştur?
Giriş Tarihi:
31.12.2022
Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
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2009'da Almanya'da 5 milyon avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılmayınca ne olmuştur? ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyonler Olmak İster, yılbaşı özel programı ile sevenlerinin karşısına çıkıyor. Oktay Kaynarca, Hülya Avşar ve Sefo gibi ünlü isimlerin konuk olduğu akşamda soruların cevapları merak ediliyor. Peki, 2009'da Almanya'da 5 milyon avroluk mücevher soygunu ardından bulunan DNA izinin, sabıkalı ikiz kardeşlerden birine ait olduğu saptanıp hangisine ait olduğu anlaşılmayınca ne olmuştur?