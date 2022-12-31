O Ses Türkiye Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora evli mi, Instagram hesabı ne?
O Ses Türkiye Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aslıhan Malbora bu akşam O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü konukları arasında yer alıyor. Darmaduman dizisindeki partneri Aytaç Şaşmaz ile muhteşem bir düet sergileyen Aslıhan Malbora hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, O Ses Türkiye Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora evli mi, Instagram hesabı ne?
O Ses Türkiye Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora evli mi, Instagram hesabı ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü bu akşam saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümününe Aslıhan Malbora ve Aytaç Şaşmaz düeti damga vurdu. Peki, O Ses Türkiye Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora evli mi, Instagram hesabı ne?
ASLIHAN MALBORA KİMDİR, SEVGİLİSİ VAR MI?
27 Mart 1995 tarihinde Afyonkarahisar'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimlerini Afyonkarahisar'da tamamladı. Yükseköğrenimine devam etmek için 2012 yılında İstanbul'a giderek İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda ve Kimya Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gördü. Gıda Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Üniversite yıllarında oyunculuk eğitimi almaya başladı. Akademi 35.5 Sanat Evi'nde bir yıl temel oyunculuk, hareket ve sahne dersleri aldı.
Oyunculuğa 2017 yılında yayımlanan Seven Ne Yapmaz dizisinde canlandırdığı Zeynep rolü ile başladı. Kalbimin Sultanı (2018) Saliha Sultan karakterini, Her Yerde Sen (2019) dizisinde Ayda, Gel Dese Aşk dizisinde Derin rollerini canlandırdı. Daha sonra, Üç Kuruş (2021) dizisinde Leyla Çaka rolünde oynadı. Son olarak ise, Darmaduman dizisinde Ece Servet karakterini canlandırdı.
Televizyon dizilerinin yanı sıra Sinema filmlerinde rol aldı. Aile Hükûmeti (2020) adlı komedi fil minde Zeynep karakterini canlandırdı
Aslıhan Malbora son olarak Fox Tv'de yayınlanan Darmaduman dizisinde rol aldı.
Duru güzelliğiyle beğeni toplayan Aslıhan Malbora, üniversite yıllarında tanıştığı Metin Temel ile aşk yaşıyor. 9 yıldır birlikte olan ikili, mutluluk pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.
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- O Ses Türkiye Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora evli mi, Instagram hesabı ne?
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