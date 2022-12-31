O Ses Türkiye Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora evli mi, Instagram hesabı ne? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümü bu akşam saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümününe Aslıhan Malbora ve Aytaç Şaşmaz düeti damga vurdu. Peki, O Ses Türkiye Aslıhan Malbora kimdir, kaç yaşında? Aslıhan Malbora evli mi, Instagram hesabı ne?